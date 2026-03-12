Durante un año habrá afectaciones viales por obras del tercer carril en Floridablanca

Durante el próximo año los conductores que se dirigen de Piedecuesta a Floridablanca y Bucaramanga deberán enfrentar afectaciones en la movilidad debido a las obras de construcción del tercer carril en la autopista que conecta a estos municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Los trabajos ya comenzaron en un tramo dos kilómetros, comprendido entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el intercambiador Papi Quiero Piña, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular en el área metropolitana.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a $13.000 millones y busca ampliar la capacidad de la vía para reducir los tiempos de desplazamiento en este punto crítico de la movilidad.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, aseguró que la intervención no solo favorecerá a los habitantes del municipio, sino también a quienes diariamente se desplazan entre los municipios del área metropolitana.



“A diario por este corredor transitan cerca de 43.000 vehículos y entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana circulan aproximadamente 12.500. Este trabajo va a mejorar los tiempos de movilidad y la seguridad de quienes usan este corredor”, afirmó el mandatario.

Las obras incluyen movimientos de tierra, construcción de la estructura de pavimento, manejo de aguas lluvias, adecuaciones de espacio público y reubicación de redes eléctricas. Además, se contempla la construcción de un nuevo puente peatonal entre las estaciones de servicio Aranzoque y El Tiger.

El secretario de Infraestructura de Floridablanca, Gerson González Ortiz, explicó que dentro del proyecto también se realizará una modificación del eje vial en un tramo cercano a 600 metros lineales.

Las primeras intervenciones se concentran en el retorno ubicado a la altura del sector de La Turena, sobre la Ruta Nacional 45A07. En este punto se adelantan labores de demolición, excavación y adecuación del pavimento para ampliar la vía.

Debido a estos trabajos, fue cerrado temporalmente el retorno en sentido Piedecuesta – Floridablanca - Piedecuesta, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas.

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada, indicó que una de las opciones es utilizar el retorno del intercambiador Papi Quiero Piña.

“Invitamos a los conductores a utilizar el retorno del intercambiador Papi Quiero Piña y a seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará de manera permanente sobre este corredor”, explicó.

Para disminuir el impacto en la movilidad, algunos trabajos se realizarán en horario nocturno.