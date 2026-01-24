En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nueva modalidad de robo en Floridablanca: víctimas retenidas tras abordar carro informal

Nueva modalidad de robo en Floridablanca: víctimas retenidas tras abordar carro informal

Una madre y su hija adolescente habrían sido víctimas de secuestro tras abordar transporte ilegal. La menor fue retenida por varios minutos luego de que la mujer se lanzara del vehículo en movimiento.

Madre fue lanzada desde carro en movimiento en medio de un robo
Captura de video en redes. Madre fue lanzada desde carro en movimiento en medio de un robo
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

