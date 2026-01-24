Nueva modalidad de robo en Floridablanca: víctimas retenidas tras abordar carro informal

Indignación y preocupación ha generado un grave hecho registrado en Floridablanca, donde una madre tuvo que lanzarse de un vehículo en movimiento para pedir ayuda y alertar a las autoridades, luego de que ella y su hija de 17 años fueran víctimas de un violento asalto y retención.

De acuerdo con la información preliminar, madre e hija abordaron un transporte ilegal en vía pública en el barrio El Carmen de Floridablanca, conducido por una pareja que supuestamente las llevaría hasta el barrio La Cumbre. Sin embargo, durante el recorrido habrían sido agredidas, amenazadas y despojadas de sus pertenencias.

Autoridades alertan sobre nueva modalidad de robo en el área metropolitana de Bucaramanga. Madre e hija abordaron un carro pirata en Floridablanca: la mujer saltó del vehículo en marcha y la menor fue retenida 45 minutos, robada y luego abandonada. #VocesySonidos pic.twitter.com/NIFBbxsERx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 24, 2026

Según el relato de Marcela Tarazona, víctima del hecho, en medio del ataque intentó proteger a su hija y escapar del vehículo. En ese momento logró abrir la puerta y sacar parte de su cuerpo, pero terminó cayendo del automóvil, mientras la menor permaneció retenida en el interior.

“A mí me robaron todo lo que llevaba. A mi hija le quitaron sus cadenas y la esclava de graduación. Nos golpearon y nos amenazaron con un arma de fuego, diciendo que nos iban a matar”, relató la mujer.



En un video que circula en redes sociales se observa a la madre corriendo detrás del vehículo, pidiendo auxilio y solicitando que llamaran a la Policía, al advertir que su hija había quedado retenida. Cerca de 45 minutos después, la adolescente fue abandonada en el barrio La Victoria, en Bucaramanga.

Afortunadamente, la menor fue ubicada con vida, aunque el caso ha generado alarma en el área metropolitana por la modalidad utilizada. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente.

El director de Tránsito de Bucaramanga señaló que esta modalidad se ha venido registrando con mayor frecuencia y reiteró el llamado a la ciudadanía a no utilizar transporte ilegal, debido a los riesgos que representa para la seguridad de los usuarios.

Publicidad

“Invitamos a las personas a utilizar transporte legal para llegar seguros a casa y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad”, indicó el funcionario.