¿Carros que hacen 130 km por galón? Changan, dueño de Deepal, lanzó nueva tecnología híbrida

El fabricante chino Changan Automobile, grupo propietario de marcas como Deepal, presentó una nueva arquitectura híbrida con la que busca mejorar la eficiencia de los carros con motor de combustión, pero electrificados.

La tecnología, denominada Blue Core Super Engine, fue desarrollada con el objetivo de reducir el consumo de combustible en condiciones de tráfico urbano. Según la compañía, el sistema podría alcanzar 2,98 litros cada 100 kilómetros, una cifra que equivale aproximadamente a unos 130 kilómetros por galón.

El desarrollo se plantea como una solución intermedia para conductores que aún utilizan vehículos de combustión, pero que buscan niveles de eficiencia cercanos a los que ofrecen los modelos electrificados.

Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

¿Qué es la tecnología híbrida Blue Core que presentó Changan?

El nuevo sistema híbrido forma parte de la evolución de la familia de motores Blue Core que Changan viene desarrollando desde hace más de una década.



En esta nueva generación, el tren motriz fue diseñado para priorizar la participación del motor eléctrico en el movimiento del vehículo. Bajo este enfoque, el motor a gasolina entra a apoyar en determinadas condiciones para mejorar la eficiencia energética.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, el proyecto implicó seis años de desarrollo y la participación de más de 1.000 ingenieros, quienes trabajaron en el diseño de la arquitectura mecánica y los sistemas de gestión electrónica del vehículo.

Durante ese proceso, los ingenieros introdujeron más de 160 avances técnicos en el conjunto del tren motriz.



Pruebas y desarrollo de la nueva plataforma híbrida

Para validar el funcionamiento del sistema, la tecnología fue sometida a más de dos millones de kilómetros de pruebas en carretera.

Según la empresa, los ensayos se realizaron sobre 70 tipos diferentes de superficies, con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema híbrido en distintos escenarios de conducción.

El proyecto también incluyó la creación de un laboratorio especializado en tecnologías híbridas, una instalación en la que Changan invirtió cerca de 2.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 291 millones de dólares.

Entre las características técnicas que incorpora el sistema se encuentran inyección de combustible de hasta 500 bar de presión, mejoras en la gestión energética y configuraciones orientadas a reducir el ruido y las vibraciones durante la conducción.

Carros híbridos de Changan Foto: Changan X

¿Por qué Changan apuesta por los híbridos?

La compañía sostiene que el sistema busca responder a un segmento del mercado que todavía depende de los motores de combustión.

Según estimaciones del fabricante, decenas de millones de compradores en el mundo siguen optando por este tipo de vehículos, especialmente en mercados donde la infraestructura de carga eléctrica todavía es limitada.

En ese contexto, la plataforma híbrida se plantea como una tecnología de transición que permite reducir el consumo de combustible sin depender completamente de puntos de carga externos.

La nueva tecnología también está vinculada con la estrategia internacional del grupo, conocida como “Vast Ocean”, con la que el fabricante busca ampliar su presencia fuera de China.

Dentro de ese plan, Changan tiene como meta alcanzar 750.000 ventas internacionales para 2026.

Entre los proyectos asociados a esta expansión se encuentran:



Producción de modelos con volante a la derecha en la planta de Rayong, en Tailandia

Entrada a nuevos mercados europeos como Alemania, Noruega y Reino Unido

Pruebas técnicas en regiones como los Alpes europeos y el sudeste asiático

El desarrollo del sistema también contó con participación del centro de investigación que la empresa tiene en el Reino Unido.

El anuncio llega en un momento en el que varios fabricantes chinos han acelerado el desarrollo de tecnologías híbridas de bajo consumo.

Empresas como BYD y Geely ya han presentado sistemas que prometen cifras de consumo similares o incluso inferiores.