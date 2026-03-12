Suboficial del Ejército resultó lesionado tras ataque a disparos en zona rural de Jamundí

Sigue siendo tensa la situación de orden público en el suroccidente del país, como consecuencia de la escalada terrorista que las disidencias de las Farc han perpetrado en las últimas 48 horas, en los departamentos de Cauca y Valle.

En la clínica Valle del Lili en el sur de Cali, permanece un suboficial del Ejército quien fue atacado en Jamundí, por desconocidos que le dispararon con un arma corta, cuando él y otros militares se dirigían a la zona rural de este municipio.

Estos soldados, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°5 se preparaban para ascender a la zona alta del municipio, cuando fueron sorprendidos por los desconocidos a bordo de una motocicleta. El suboficial sufrió lesiones en la cabeza, debido al roce de las balas.

"De inmediato se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico de la región, donde se encuentra estable2, señaló la Tercera División del Ejército a través de su cuenta de X.



Horas antes, en el municipio de El Tambo, Cauca, dos soldados resultaron heridos por esquirlas en medio de un ataque con explosivos lanzados desde drones. Los militares se suman a los cinco policías heridos en un ataque similar, en otro corregimiento de este mismo municipio.

El mismo miércoles, ese grupo armado también atacó con drones las estaciones de policía de Mondomo, en la vía Panamericana y en Cajibío, en cada uno de estos ataques fueron lanzados de seis a siete explosivos, hechos que dejaron herido a un menor de 17 años y múltiples daños a la infraestructura de las viviendas aledañas.

Los policías y militares que resultaron afectados en estos ataques se encuentran en centros asistenciales fuera de peligro. El despliegue de la fuerza pública se mantiene en la región, para contrarrestar otras acciones terroristas.