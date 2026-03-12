En vivo
Suboficial del Ejército resultó lesionado tras ataque a disparos en zona rural de Jamundí

En menos de 48 horas, las disidencias de las Farc atacaron a la fuerza pública en municipios como Jamundí, El Tambo, Santander de Quilichao, Cajibío y El Patía.

