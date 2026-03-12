Capturaron a mujer que grababa y difundía contenidos sexuales de su hija de 12 años en Medellín

Un aberrante caso de delitos sexuales contra menores de edad se conoció en las últimas horas en la capital antioqueña, donde círculos de confianza y protección como la familia siguen representando amenazas en este sentido para una de las poblaciones más vulnerables.

Tras un procedimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desarrollado en pleno parque Juanes de la Paz, en el norte de la ciudad, fue capturada una mujer de 37 años de edad por el delito de pornografía con menor de 18 años.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, una investigación iniciada desde noviembre del año anterior permitió recolectar los elementos suficientes sobre las conductas de la madre quien incluso aparecía en los videos de carácter sexual que producía instrumentalizando a su hija de tan solo 12 años de edad.

El material con la menor de edad, que además tiene una discapacidad cognitiva, era difundido a través de chats de WhatsApp, medio a través del cual un ciudadano se enteró de este tipo material y puso la respectiva denuncia en conocimiento de las autoridades.



"Estaba cumpliendo una suerte, diría uno de hasta fetiche, le compartía a través de sus redes sociales a su pareja, sentimental, este contenido. Era lo que realmente hacía esta mujer", dijo.

Frente el caso el alcalde de Medellín se pronunció a través de su cuenta en X donde señaló que se trata de situaciones inaceptables. “La niñez es sagrada y debe ser protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión”, dijo.

La persona que produzca, posea, distribuya, venda o almacene material pornográfico que involucre a menores en Colombia puede enfrentar entre 10 y 20 años de prisión, condena que puede incrementar si el responsable es familiar de la víctima u ocurre bajo circunstancias agravantes.