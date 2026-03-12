En vivo
Publicidad

Capturaron a mujer que grababa y difundía contenidos sexuales de su hija de 12 años en Medellín

Capturaron a mujer que grababa y difundía contenidos sexuales de su hija de 12 años en Medellín

Al parecer, la pareja sentimental de la victimaria era el destinatario del material audiovisual protagonizado por la menor de edad con discapacidad cognitiva.

