Frustran nuevo intento de robo en Medellín: capturaron a dos hombres cerca de la Terminal del Sur

Vuelve y juega: en Medellín fueron capturados dos hombres por participar en un intento de hurto a un ciudadano. El hecho se presentó en inmediaciones de una de las terminales de transporte de la ciudad.

Pocas horas después de que se conociera como un agente de la policía que ya había terminado su turno, arriesgo su vida persiguiendo en su moto y en contravía, hasta capturar a dos hombre que habían acabado de robar a un ciudadano alrededor de la estación Poblado del Metro, Otro hecho similar se presentó en el sector de Guayabal.

Todo ocurrió en inmediaciones de la Terminal de Transporte del Sur, donde fue la misma ciudadanía quien alertó a los uniformados de un hecho delictivo que se estaba presentando en el sector. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta estaban intimidando a otro hombre para que entregara sus pertenencias.

Ante el intento de atraco por parte de los delincuentes, la víctima opuso resistencia y enfrentó a los ladrones, esto fue lo que permitió que las autoridades, ganaran tiempo valioso que sirvió para ubicar a los sujetos, frustrar su delito y capturarlos. El Teniente Coronel Alexander Montañez Comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“Los uniformados recibieron una alerta ciudadana sobre un intento de hurto a un ciudadano quien opuso resistencia. De inmediato la patrulla se desplazó al lugar donde la comunidad señaló a dos sujetos quienes huían del lugar en una motocicleta. La patrulla los logra interceptar y captura a dos hombres”, aseveró.

Durante el proceso de registro a los delincuentes, los uniformados lograron incautar un arma de fuego de letalidad reducida, además, se logró recuperar el bolso hurtado a la víctima y fue incautada una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el delito.

Publicidad

Por ahora los dos sujetos capturados de 25 y 26 años de edad, deberán responder ante las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, hurto calificado y agravado, y lesiones personales.