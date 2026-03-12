En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Frustran nuevo intento de robo en Medellín: capturaron a dos hombres cerca de la Terminal del Sur

Frustran nuevo intento de robo en Medellín: capturaron a dos hombres cerca de la Terminal del Sur

Se trata del segundo caso de intento de robo frustrado por las autoridades en cerca de 24 horas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad