Conductor del bus también fue responsable de accidente en el que murió Freddy Rincón, dice Tribunal

La investigación por la muerte del exfutbolista Freddy Rincón, en un accidente de tránsito, ocurrido el 10 de abril de 2022, en la calle 5 con 34 al sur de Cali, tiene hoy un nuevo ingrediente.

Esto tras la decisión del Tribunal Superior de Cali, que después de revisar el fallo de primera instancia de Juzgado 8 Civil del Circuito, estableció que la responsabilidad no fue exclusivamente del deportista.

Según el Tribunal, aunque Rincón no respetó un semáforo en rojo y terminó estrellando su camioneta contra un bus del sistema de transporte masivo, MIO, el conductor de ese bus transitaba con exceso de velocidad y por eso el choque fue mucho más grave.

"Lo importante de la sentencia es que hasta el momento se había desconocido que el exceso de velocidad del bus fuera también una causa importante del accidente, que pasarse una intersección a una velocidad superior al límite permitido también es causa eficiente. Entonces hay que tomar conciencia de que si el conductor del bus hubiese ido a menos de 30 km/h, que era la velocidad reglamentaria, seguramente el desenlace fatal no hubiese ocurrido", explicó el abogado Felipe Hurtado, representante legal de Ignacio Rincón y sus hijas, hermano y sobrinas del exfutbolista.



El fallo en segunda instancia ordena al conductor, a la empresa de transporte y a la aseguradora a pagar una indemnización a los familiares de Freddy Rincón que interpusieron este recurso legal. El monto de la indemnización aun no ha sido definido.