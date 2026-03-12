En vivo
Pacífico  / Conductor del bus también fue responsable de accidente en el que murió Freddy Rincón, dice Tribunal

Conductor del bus también fue responsable de accidente en el que murió Freddy Rincón, dice Tribunal

El fallo en segunda instancia ordena al conductor, a la empresa de transporte y a la aseguradora a pagar una indemnización a los familiares de Freddy Rincón.

