Así fue la captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur por caso de corrupción en UNGRD

Se hicieron efectivas las capturas de los congresistas reelectos Karen Manrique y Wadith Manzur, luego de que la Corte Suprema de Justicia librara órdenes de captura en su contra dentro de la investigación relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el caso del senador electo Wadith Manzur, se han conocido imágenes del procedimiento en el que se le leyeron sus derechos mientras se hacía efectiva su captura. El congresista se presentó voluntariamente a las 6 de la mañana en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se llevó a cabo la diligencia judicial tras la orden emitida por el alto tribunal.



Este es el video de la captura de Wadith Manzur

Por su parte, la representante a la Cámara reelecta Karen Manrique también fue capturada luego de entregarse ante las autoridades en las instalaciones de la Sijin en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

La orden de captura fue ejecutada tras la decisión adoptada por la Corte Suprema dentro del proceso que adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con la UNGRD.



Este es el video de la captura de Karen Manrique

Karen Manrique fue reelegida como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca, avalada por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional. En las elecciones del pasado 8 de marzo, la congresista obtuvo 5.640 votos, lo que le permitió asegurar nuevamente una curul en la Cámara de Representantes.

Entre tanto, Wadith Manzur fue el segundo congresista más votado del Partido Conservador en las elecciones al Senado. De acuerdo con la Registraduría, el senador electo obtuvo 134.914 votos.