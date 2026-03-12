En vivo
Judicial  / Así fue la captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur por caso de corrupción en UNGRD

Así fue la captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur por caso de corrupción en UNGRD

Hasta el momento, en el caso del senador electo Wadith Manzur, se han conocido imágenes del procedimiento en el que se le leyeron sus derechos mientras se hacía efectiva su captura.

Así fue la captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur por caso de corrupción en la UNGRD
Captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur.
Foto: Suministradas
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

