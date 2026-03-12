En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Karen Manrique dice que señalamientos en caso UNGRD "son fábulas de Olmedo"

Defensa de Karen Manrique dice que señalamientos en caso UNGRD "son fábulas de Olmedo"

Según el abogado, existe un intento de "satanizar lo que hizo Karen, porque lo hizo sobre un proyecto del que ella se había comprometido en un paro cívico en el 2023".

