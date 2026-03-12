Defensa de Karen Manrique dice que señalamientos en caso UNGRD "son fábulas de Olmedo"

La representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, se entregó voluntariamente a las autoridades en el municipio de Tame tras conocerse la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la UNGRD.

En diálogo con Mañanas Blu, su abogado defensor, Andrés Garzón, confirmó que la parlamentaria se presentó inicialmente en la estación de Policía y luego en la Sijín, donde permanece a la espera de instrucciones de la Sala de Instrucción.



La defensa de Manrique sostiene que las actuaciones de la congresista no constituyen un delito, sino que se enmarcan en la Ley Quinta de 1992, la cual permite a los representantes gestionar proyectos para sus regiones. Según Garzón, existe un intento de "satanizar lo que hizo Karen, porque lo hizo sobre un proyecto del que ella se había comprometido en un paro cívico en el 2023".

El abogado enfatizó que la gestión del proyecto de mantenimiento y dragado del río Bojabá surgió mucho antes de las discusiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Ante los señalamientos de la Corte sobre una presunta venta de votos a cambio de beneficios, Garzón fue enfático en desmentir esta versión: "Karen Manrique no estaba gestionando nada personal, es algo que ya estaba realizando por las comunidades de Arauca".



Además, señaló que testigos como el ministro Ricardo Bonilla y el viceministro Guevara han declarado no haber ofrecido ni recibido ofrecimientos ilegales.



Con respecto a los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, aseguró que faltan a la verdad. Sobre la supuesta coordinación de la compra de votos, el abogado afirmó que "esa afirmación de que ella era la coordinadora, eso son las fábulas de Olmedo, que para ponerle misterio y ponerle un poco de sazón a su versión, pues ha dado en la Fiscalía".

Respecto a los chats entregados por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, la defensa sostiene que el manejo de dicho teléfono y el contenido de los mensajes serán objeto de debate en el juicio para mostrar las verdaderas razones de esas comunicaciones.

A pesar de la gravedad de la medida judicial, la defensa aseguró que Manrique no buscará beneficios mediante confesiones, ya que se mantiene firme en su presunción de inocencia. "Ella mantiene su presunción de inocencia y es claro que en el juicio trataremos de demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito", sentenció Garzón.

