Gladiadores Off Road: este fin de semana inicia la temporada 2026 con nuevas categorías

El calendario 2026 del motociclismo todoterreno en Colombia tendrá su primera gran cita este fin de semana con el inicio de una nueva temporada de Gladiadores Off Road, un campeonato que en los últimos años ha ganado relevancia entre los aficionados de las motos de aventura, enduro y doble propósito.

Las actividades se desarrollarán el 14 y 15 de marzo, en una cita que marca el inicio de una nueva temporada para esta competencia enfocada en motos doble propósito y enduro. De acuerdo con los organizadores, en esta primera válida habrá más de 500 corredores inscritos, con lo que en las seis ediciones anteriores el evento ha convocado a más de 10.000 pilotos.

La jornada del sábado estará destinada a las prácticas oficiales, mientras que el domingo se disputarán las carreras puntuables del campeonato.

Gladiadores Off Road Foto: Gladiadores Off Road FB

¿Qué novedades tendrá Gladiadores Off Road en 2026?

Para esta temporada, el campeonato incorporará nuevas dinámicas de competencia. Una de ellas será Top Race, una prueba especial que reunirá a seis pilotos de la categoría doble propósito para enfrentarse directamente en pista, sin importar la cilindrada de sus motocicletas.



El evento también incluirá una categoría dirigida a pilotos jóvenes, denominada Top Race Junior, en la que participarán corredores vinculados a procesos formativos del motociclismo como el programa Niños en Moto.

Además, las categorías de mayor nivel tendrán un formato de competencia distinto. Según la organización, se añadirá una salida adicional durante la jornada del sábado y se realizará una carrera con formato tipo Le Mans, lo que implica cambios en la dinámica habitual de las pruebas.



¿Cómo será la programación del fin de semana?

El cronograma del evento estará dividido en dos jornadas principales.

Durante el sábado se llevarán a cabo las prácticas oficiales, en las que los pilotos podrán reconocer el circuito y preparar sus motocicletas para las competencias.

Publicidad

El domingo se disputarán las carreras que entregan puntos para el campeonato, correspondientes a las categorías:



Doble Propósito

Enduro

Gladiadores Off Road Foto. Gladiadores Off Road FB

Dentro de estas competencias también debutarán nuevas divisiones monomarca, diseñadas para enfrentar motocicletas de características similares y generar duelos más equilibrados en pista.

Entre ellas estarán:



Vikingos MT450

Vikingos KTM 390

La Carrera de las Estrellas reunirá pilotos reconocidos

Uno de los momentos más esperados del evento será la llamada Carrera de las Estrellas, una prueba especial que reunirá a varios pilotos con trayectoria en el motociclismo nacional.

Publicidad

Entre los participantes confirmados están:



Tatán Mejía

Tomás Puerta

Francisco Álvarez

Daniel Palacio

Pablo Sáenz

Sebastián Vélez

En esta carrera competirán para definir al ganador en una prueba especial dentro del evento.

Para esta temporada también se incorporará una nueva dinámica llamada Copa de Clubes, que permitirá la participación de equipos de motociclismo de distintas regiones del país.

Cada club estará representado por cinco pilotos, quienes sumarán puntos para su equipo durante el campeonato.

Según explicó David Novoa, empresa organizadora del evento, la intención es ampliar la participación y seguir fortaleciendo la comunidad alrededor del motociclismo off road.