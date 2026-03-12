Así es la vida de Maduro en la cárcel: por las noches grita "soy el presidente de Venezuela"

Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, vive hoy una realidad muy distinta a la que dominaba en Miraflores: recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, se encuentra en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Lejos de los salones presidenciales, rodeado de ministros y cámaras, Maduro pasó de gobernar Caracas a ser un recluso con acceso limitado al mundo exterior.

Según el diario ABC de España, el exmandatario venezolano ha sido trasladado a una unidad de aislamiento dentro del centro de detención conocida como SHU (Special Housing Unit), donde el aislamiento y la restricción son la norma.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Un espacio reducido y con pocas comodidades

La celda que ocupaba Maduro, según reportes del medio anteriormente mencionado, es austera y de dimensiones muy reducidas: mide apenas unos tres metros de largo por dos de ancho. Allí solo hay una litera de metal, un inodoro, un pequeño lavamanos y una ventana estrecha que deja entrar escasa luz natural.



Las condiciones de reclusión no son lujosas. Los internos en la SHU pueden salir de su celda únicamente tres veces por semana durante un máximo de una hora por salida. Cada vez que abandonan el encierro, lo hacen esposados, con grilletes y siempre escoltados por dos agentes de seguridad.

Aunque en ese breve lapso pueden asearse en las duchas, hacer llamadas telefónicas con límites mensuales y hasta revisar su correo electrónico bajo supervisión, el tiempo fuera de la celda es competitivo con las largas horas de encierro.

Algo que llama la atención, según ABC, es que Maduro grita durante las noches consigna tras consigna: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”. Esos gritos son escuchados por quienes habitan áreas cercanas dentro del SHU, donde la llamada “protección” se traduce en una soledad casi absoluta.

Mientras transcurre su encierro en Brooklyn, el proceso judicial de Maduro sigue su curso en los tribunales federales de Manhattan. En una de sus primeras audiencias, su defensa argumentó condiciones médicas especiales que requerían atención, y también cuestionó la inmunidad soberana y la legalidad de su captura.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con narcotráfico y armas. Tanto él como su esposa, Cilia Flores, afrontan cargos que podrían mantenerlos en prisión durante años si son considerados culpables.

La vida de Maduro en la cárcel contrasta profundamente con la de quien fue el jefe de un Estado. En lugar de discursos multitudinarios, recibe visitas legales bajo estricta supervisión. En vez de ruedas de prensa, redacta escritos judiciales; en lugar de viajar, cuenta las horas en un espacio pequeño donde solo una ventana angosta ofrece un matiz de luz.