En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sin éxodo tras dos meses de la captura de Maduro: Migración reportó normalidad en la frontera

Sin éxodo tras dos meses de la captura de Maduro: Migración reportó normalidad en la frontera

El informe de Migración señala que la migración regular de ciudadanos venezolanos aumentó en 2025, con 1.302.157 movimientos registrado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad