Sin éxodo tras dos meses de la captura de Maduro: Migración reportó normalidad en la frontera

A dos meses de la intervención de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Migración Colombia reveló un informe sobre el comportamiento del flujo migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela, indicando que la movilidad se ha mantenido estable y dentro de los parámetros normales.

En estos dos meses se registraron 6.786.712 movimientos migratorios, de los cuales la mayoría se concentró en la Regional Oriente, con 5 854 992 cruces (86.3 %). Le siguieron la Regional Orinoquía con 791 986 movimientos (11.7 %) y la Regional Guajira con 139 734 registros (2.1 %).

BLU Radio // Migración Venezuela // Foto: AFP

Según explicó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el flujo migratorio está mayoritariamente asociado a actividades laborales, comerciales, educativas y familiares. “El análisis técnico confirma que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones”, dijo.

El informe también señala que la migración regular de ciudadanos venezolanos aumentó en 2025, con 1.302.157 movimientos registrados, lo que representa un incremento del 16.6 % frente a los 1.116.104 movimientos de 2024.



Entre los principales destinos y países de procedencia de los viajes realizados por venezolanos desde y hacia Colombia está: Estados Unidos (21.6 % del total); Chile con 16.6 %, Panamá y España.