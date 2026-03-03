Entes de control piden respeto al órgano electoral previo a elecciones del 8 de marzo

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control y de la organización electoral hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral.

El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático. “Respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después, cuando se le reclama, se dice: no es que esas son meras opiniones; pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, afirmó.

Persona ejerciendo su derecho al voto. Foto: Registraduría Nacional.

El registrador nacional, Hernán Penagos, también defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución.

“Lo que sí hay que cuidar es la independencia y la autonomía de todos los órganos, de las ramas del poder público y de los órganos de control; y pueden asediar la entidad cuantas veces quieran, pero vamos a defender esa autonomía y esa independencia porque es nuestro deber, porque hay que actuar con determinación y porque la Constitución se cumple. No sé por qué eso es un delito o es una falta, porque cumplir el deber y exigir independencia de la entidad se convierte en una falta. Cada uno cumple sus deberes y los estamos cumpliendo a cabalidad”, sostuvo.



Foto: Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, el contralor general, Hernán Rodríguez, también se refirió al contexto electoral y reveló que existen investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. “El procurador ayer adelantó algo y manifestó algo que hemos conversado en privado y que sabemos para dónde van las cosas: que hay cerca de 40 investigaciones a servidores públicos por presunta participación indebida en política, que lógicamente va a ir de la mano con utilización de recursos públicos”, señaló.