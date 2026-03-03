En vivo
Elecciones Colombia 2026  / Entes de control piden respeto al órgano electoral previo a elecciones del 8 de marzo

Entes de control piden respeto al órgano electoral previo a elecciones del 8 de marzo

El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático.

