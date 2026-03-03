Registraduría trasladó a Fiscalía denuncia sobre presuntas irregularidades en elecciones en exterior

La Registraduría decidió trasladar a la Procuraduría, Fiscalía y Cancillería las denuncias del partido Mira, según las cuales se podrían estar presentando presuntas irregularidades en puestos de votación de España y Estados Unidos.

"De manera atenta, con fundamento en lo estipulado en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se corre traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación de la denuncia presentada por el Partido Político Mira, en la cual se exponen asuntos que pueden tener connotación disciplinaria de su competencia frente a una serie de hechos ocurridos en los consulados de Colombia en el exterior", dice el documento enviado por la Registraduría a la Procuraduría.

Elecciones Foto: Registraduría

Según el partido, en algunos puestos de votación de España, algunas mesas de votación no tendrían el espacio suficiente entre unas y otras, lo que podría estar afectando el secreto del voto. Además, dice el Mira, que algunos jurados estarían preguntándoles a las personas si estarían seguros de su voto.

"En varios consulados de España y Estados Unidos se designaron como jurados de votación a funcionarios consulares, pese a que existen connacionales postulados para esta función que no fueron convocados. Este tipo de prácticas constituyen una vulneración directa a la libertad del sufragio, atentan contra el derecho fundamental al voto libre y secreto y afectan seriamente la transparencia del proceso electoral", dice el comunicado del Mira.