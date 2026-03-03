Estos son los destinos favoritos de los colombianos para seguir a la Selección en el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, está cerca de iniciar. Ante ello, miles de colombianos quieren vivirlo de cerca y, por eso, los datos de Airbnb muestran un mapa claro de cómo se está moviendo la afición nacional.

La tendencia es clara: los colombianos se han decantado por Miami y Ciudad de México, que se perfilan como los principales destinos para acompañar a la Selección Colombia en la fase de grupos. Las búsquedas de estadía en la Ciudad del Sol crecieron más de 200 %, mientras que en la capital mexicana superan el 500 %.



Las ciudades que lideran búsquedas en el Mundial: Miami y Ciudad de México

Con el calendario listo para el certamen mundialista, los hinchas ya empezaron a buscar hospedaje. De esta manera, Miami será sede del choque ante Portugal, un partido que promete estadio lleno. La ciudad estadounidense no solo será escenario deportivo, sino también punto de encuentro para una afición que teñirá las calles de amarillo.

Por su parte, en Ciudad de México, donde Colombia debutará, la expectativa es mayor. El crecimiento en búsquedas refleja un optimismo que va más allá del primer duelo, pues miles de viajeros revisan fechas posteriores, incluso para instancias definitivas en ciudades como Nueva York.

Aficionados en el estadio Metropolitano de Barranquilla Foto: AFP

Millennials y generación Z lideran la nueva tribuna viajera

El perfil del viajero también cambió. Los millennials encabezan la intención de viaje, seguidos de cerca por la generación Z. No buscan únicamente alojamiento; quieren experiencias. Gastronomía local, cultura urbana y convivencia con hinchas de otras nacionalidades hacen parte del plan.

Para el colombiano, el fútbol es colectivo y eso se nota en la forma en que organiza el viaje:



Más del 50 % viajará en grupos grandes de amigos.

El 30 % lo hará en pareja o en dúo.

Más del 20 % convertirá el Mundial en plan familiar.

Las reservas privilegian espacios amplios para compartir la previa, el partido y la celebración.



Aficionados sueñan con instancias decisivas

Si bien la fase de grupos es el primer objetivo, los aficionados ya se proyectan para recorridos más largos y estadías más extensas, convencidos de que la Selección Colombia podrá avanzar más en el torneo.