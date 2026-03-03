Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan cada día los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 3 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 3 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los participantes es la puntualidad en la realización del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de manera oportuna si su número fue el ganador.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, brindando a cada participante la posibilidad de elegir según su estrategia y presupuesto. Cada opción tiene probabilidades y premios distintos.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten que cada jugador elija cómo participar, ya sea apostando por un premio mayor o por opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es fundamental presentar la documentación requerida para validar el premio y garantizar el pago correspondiente.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones favoritas en Antioquia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar los premios.