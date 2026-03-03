Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan cada día los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 3 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los participantes es la puntualidad en la realización del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de manera oportuna si su número fue el ganador.
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, brindando a cada participante la posibilidad de elegir según su estrategia y presupuesto. Cada opción tiene probabilidades y premios distintos.
Las principales modalidades son:
Estas alternativas permiten que cada jugador elija cómo participar, ya sea apostando por un premio mayor o por opciones con mayores probabilidades de acierto.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Es fundamental presentar la documentación requerida para validar el premio y garantizar el pago correspondiente.
De esta manera, el chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones favoritas en Antioquia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar los premios.