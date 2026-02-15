En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Marco Rubio defendió la captura de Maduro: "A muchos no les gustó. Era por el interés nacional"

Marco Rubio defendió la captura de Maduro: "A muchos no les gustó. Era por el interés nacional"

Pese a las críticas, desde la administración estadounidense se describe la operación como “un éxito”, y Rubio admitió que aún “queda mucho por hacer” en Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad