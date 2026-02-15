Marco Rubio defendió la captura de Maduro: "A muchos no les gustó. Era por el interés nacional"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a una de las operaciones más polémicas en los últimos meses en territorio latinoamericano. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, Rubio defendió con firmeza el ataque militar ordenado desde Washington sobre Venezuela, que dio como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo que provocó el rechazo internacional.

Rubio no solo calificó la operación como “necesaria”, sino que subrayó que la crítica de otros países no minimiza el actuar de su país. “A muchos países no les gustó lo que hicimos en Venezuela. No pasa nada. Era por el interés nacional”, comentó y aseguró que las discrepancias entre Estados no impiden mantener una buena relación y seguir cooperando.



Estados Unidos recibe críticas por operación en Venezuela

El mensaje de Rubio reconoce algo que era una verdad a puerta cerrada, pues ni siquiera aliados cercanos estuvieron de acuerdo con la operación contra el país sudamericano, según sus declaraciones. “Los países expresan su opinión constantemente. Tenemos aliados muy cercanos a los que no les gustó lo que hicimos al respecto”, indicó Rubio, aunque añadió que eso no debilita la alianza existente con dichas naciones.

Pese a ello, desde la administración estadounidense se describe la operación como “un éxito”, y Rubio admitió que aún “queda mucho por hacer”, insistiendo en que la acción ofrece a Venezuela “una oportunidad de un nuevo futuro”.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Este argumento contrasta con las voces que han surgido desde Caracas y desde distintos gobiernos alrededor del mundo. El Gobierno venezolano calificó lo ocurrido como una “gravísima agresión militar” y aseguró que el objetivo de Estados Unidos es apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales.

Además, países como Rusia y China, entre otros, solicitaron la inmediata liberación de Maduro y su esposa, señalando que Venezuela tiene el derecho a decidir sobre su destino sin injerencias extranjeras.

Publicidad

Otro de los puntos que ha generado tensión es la decisión estadounidense sobre el control unilateral de la industria petrolera por un tiempo “indefinido”, además de afirmar que Washington solo autorizará las ventas de petróleo venezolano.

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en un contexto de debate global sobre la legalidad y las consecuencias de la intervención, con críticos que sostienen que el ataque establece un precedente peligroso bajo el derecho internacional.