Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su popularidad se debe a su trayectoria, la facilidad para participar y un sistema transparente que brinda confianza a quienes desean probar suerte de forma segura.



Número ganador del Chontico Día hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 15 de febrero del 2026 es el ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2

Modalidades de juego del Chontico Día

Una de las principales razones del éxito del Chontico Día es la variedad de formas de apostar, adaptadas a distintos niveles de riesgo y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos disponibles van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de un público amplio. Esta característica ha sido clave para mantener la vigencia del sorteo y su alta consulta diaria en diferentes regiones del país.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documento, tiquete, formulario SIPLAFT y certificación bancaria reciente.

Este proceso garantiza que los premios se entreguen de forma segura y conforme a la normativa vigente. El Chontico Día se mantiene como una de las opciones favoritas entre los juegos de azar en Colombia gracias a su accesibilidad, variedad de modalidades y credibilidad. Cada sorteo genera expectativa entre miles de participantes que esperan ver su número entre los ganadores.