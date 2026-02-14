Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con un sistema de juego claro y transparente, lo mantiene como una de las alternativas favoritas entre quienes buscan probar suerte de forma accesible, confiable y segura.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 14 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|13 febrero 2026
|1682 - 1
|Chontico Día
|12 febrero 2026
|7557 - 9
|Chontico Día
|11 febrero 2026
|2790 - 8
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de riesgo. Estas son las principales formas de participar:
Gracias a esta variedad, el sorteo resulta atractivo tanto para apostadores frecuentes como para quienes participan ocasionalmente.
El valor de las apuestas es flexible, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Los montos disponibles son:
Esta accesibilidad ha sido clave en la popularidad del Chontico Día en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro, transparente y conforme a la normativa vigente, lo que refuerza la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.