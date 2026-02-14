Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con un sistema de juego claro y transparente, lo mantiene como una de las alternativas favoritas entre quienes buscan probar suerte de forma accesible, confiable y segura.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 14 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de riesgo. Estas son las principales formas de participar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el sorteo resulta atractivo tanto para apostadores frecuentes como para quienes participan ocasionalmente.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El valor de las apuestas es flexible, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos. Los montos disponibles son:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $25.000

Esta accesibilidad ha sido clave en la popularidad del Chontico Día en distintas regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro, transparente y conforme a la normativa vigente, lo que refuerza la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.