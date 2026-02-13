Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, junto con una mecánica de juego sencilla y transparente, lo mantiene como una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte de manera accesible y confiable.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 13 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|12 febrero 2026
|7557 - 9
|Chontico Día
|11 febrero 2026
|2790 - 8
El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:
Gracias a esta variedad, el sorteo resulta atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan ocasionalmente.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que cada persona juegue de acuerdo con su presupuesto. Esta característica ha sido clave en la permanencia y popularidad del sorteo en distintas regiones del país.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y conforme a la normativa vigente, reforzando la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.