Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su formato innovador, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los sorteos tradicionales y lo hace especialmente atractivo para miles de jugadores.
El Super Astro Sol permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, ofreciendo flexibilidad para distintos tipos de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha fortalecido su popularidad en distintas regiones del país.
El Super Astro Sol está diseñado para ser un juego accesible a todo tipo de público:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza legalidad, seguridad y transparencia en cada sorteo.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Este proceso organizado y regulado asegura pagos confiables y transparentes, consolidando al Super Astro Sol como una de las opciones más llamativas dentro del chance colombiano.