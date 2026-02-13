Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su formato innovador, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los sorteos tradicionales y lo hace especialmente atractivo para miles de jugadores.



Número ganador del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, ofreciendo flexibilidad para distintos tipos de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. De manera opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha fortalecido su popularidad en distintas regiones del país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ser un juego accesible a todo tipo de público:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza legalidad, seguridad y transparencia en cada sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Este proceso organizado y regulado asegura pagos confiables y transparentes, consolidando al Super Astro Sol como una de las opciones más llamativas dentro del chance colombiano.