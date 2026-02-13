En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pliego de cargos a exdirector y jefe jurídico de Sapiencia durante alcaldía de Daniel Quintero

Pliego de cargos a exdirector y jefe jurídico de Sapiencia durante alcaldía de Daniel Quintero

La Personería de Medellín aseguró que se registraron presuntas irregularidades en la adquisición de computadores en el año 2022.

Publicidad

Publicidad

Publicidad