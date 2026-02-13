Pliego de cargos a exdirector y jefe jurídico de Sapiencia durante alcaldía de Daniel Quintero

De nuevo hay pliego de cargos contra quienes desempeñaron labores durante la alcaldía de Daniel Quintero. La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra de exfuncionarios de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), por presuntas irregularidades en el Proceso de Selección Abreviada en el año 2022.

Se trata de Carlos Alberto Chaparro Sánchez, en calidad de director general y Cristian David Muñoz Velasco, en calidad de jefe de la Oficina Jurídica, ambos de esta entidad adscrita a la alcaldía.

Según explicó el Ministerio Público, las presuntas irregularidades consistieron en la vulneración de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que regulan la contratación estatal, en la subasta inversa SASI 004 de 2022, cuyo objeto era “adquirir equipos tecnológicos (computadores) para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital, administrativos y complementarios de Medellín”, en donde se observaron deficiencias en los estudios de mercado, precios inflados, cotizaciones de empresas sin idoneidad, falta de claridad en la cantidad y tipo de equipos, cierre anticipado de la subasta y una adjudicación que no respondió a las necesidades técnicas, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del contrato.

Respecto al referido proceso contractual, dice la Personería que, presuntamente, fue adelantado en ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos rigurosos.



Esto es, sin la planeación requerida al no contar con claridad sobre la necesidad real a contratar, pues no se establecieron especificaciones concretas y determinadas, precios unitarios comparables y cantidades fijas, vulnerando así reglas técnicas previamente establecidas por la propia entidad, contrariando el ordenamiento jurídico contractual.

Por ahora, la presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima y el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso.

