Personería indaga presuntas exigencias económicas de gestor para contratar a hombre en Medellín

Organismos de control y propio Ministerio Público en Medellín ya empiezan a investigar los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado Alejandro Barrera, coordinador de proyecto de Gestores Educativos en la Comuna Robledo, occidente de la ciudad.

Tras la denuncia viral en redes sociales por parte de José David Medina sobre la supuesta exigencia de 200.000 pesos por parte de Barrera para poder contratarlo, la Personería Distrital abrió una indagación preliminar.

La actuación de la entidad se enmarca en el carácter de servidor público con la que cuenta el denunciado al tener un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En su momento esto relató sobre la exigencia económica el afectado.

"Me citó en el barrio El Cortijo en una cafetería y me cobró 200.000 pesos mensuales en 10 cuotas para poder incluirme dentro del equipo que iba a ser contratado de gestores educativos. Estamos ante una modalidad de corrupción", narró.



Yenny Serna, personera delegada, destacó también que la investigación busca determinar si ha existido por parte de Barrera participación indebida en política, pues también la denuncia pública indicó que este hombre estaría utilizando a varios gestores para hacer campaña de cara a las consultas presidenciales de marzo en favor de Aníbal Gaviria.

"Una vez se puede identificar e individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, se determinará la procedencia o no de la apertura de una investigación disciplinaria", explicó Serna.

La funcionaria agregó que, en caso de confirmarse las conductas, estas constituirían un uso indebido de su posición y una vulneración de las prohibiciones, así como también algunas descripciones típicas de la ley penal por lo que incluso en el caso podría intervenir la Fiscalía.