Inician obras para habilitar paso provisional en puente que conecta Santa Marta - La Guajira

La Gobernación del Magdalena informó que en máximo una semana se habilitará un paso alterno para motos, carros, camionetas y buses de dos ejes, mientras avanza la instalación de un puente militar.

Obras para habilitar paso provisional en puente que conecta Santa Marta - La Guajira.
Suministrada.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

