Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Denuncian reclutamiento de menores por parte de Autodefensas Conquistadoras vía redes en Santa Marta

Denuncian reclutamiento de menores por parte de Autodefensas Conquistadoras vía redes en Santa Marta

Organizaciones de derechos humanos alertan que una cuenta en redes sociales estaría “ofertando” cupos en el grupo armado a jóvenes de Santa Marta y el Magdalena, mientras las autoridades verifican el origen de los mensajes.

