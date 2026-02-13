Denuncian reclutamiento de menores por parte de Autodefensas Conquistadoras vía redes en Santa Marta

Una nueva alerta se suma al panorama de seguridad en Santa Marta y el Magdalena. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar denunció que, a través de un grupo de Facebook, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) estarían invitando abiertamente a jóvenes de la región a vincularse a sus filas, utilizando un lenguaje similar al de una oferta laboral y ofreciendo “ventajas” y beneficios económicos.

Según Vera, el mensaje, difundido en un grupo donde circulan videos y contenidos atribuidos a ese grupo armado, presenta la incorporación a la estructura criminal como una opción atractiva para muchachos de barrios populares. “De manera descarada y cínica invitan a la incorporación de jóvenes al grupo armado ofreciendo dádivas y ventajas, como si se tratara de una oferta pública de empleo”, advirtió la defensora, quien recordó que en la zona ya se han documentado casos de reclutamiento forzado y utilización de menores en actividades criminales.

La publicación ya habría generado interacciones preocupantes: jóvenes de Santa Marta y otros municipios del departamento responden en los comentarios, algunos pidiendo información, otros reaccionando con aprobación al contenido. Para las organizaciones de derechos humanos, ese eco digital muestra el nivel de exposición de adolescentes y jóvenes frente a los mensajes de propaganda de los grupos armados.

Vera señaló además que, aunque las propias ACSN negaron en la red social X que esa cuenta les pertenezca, el contexto no permite minimizar la amenaza. En el mismo grupo de Facebook aparecen videos de hombres armados y referencias a figuras criminales como “el Bendito Menor”, así como mensajes sobre la operatividad del grupo en zonas de La Guajira y el norte del Cesar. Alertas recientes de la Defensoría del Pueblo ya han advertido del riesgo de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de las ACSN en estos corredores.



“Está claro —insistió Vera— que los grupos armados que operan en el Magdalena, la Guajira y el Cesar sí están ofreciendo dinero y ventajas a jóvenes y menores para vincularlos a esquemas criminales. Eso está impactando los indicadores de homicidios, masacres y violencia en toda la región Caribe”.

Frente a la denuncia, la Policía Nacional activó a su equipo de delitos informáticos para rastrear la cuenta, verificar su origen y tratar de identificar a las personas que están detrás de las publicaciones. Desde Blu Radio se consultó a la Policía Metropolitana de Santa Marta: inicialmente no tenían reporte detallado del caso, pero desde la oficina de comunicaciones confirmaron que ya se adelantan verificaciones internas sobre la denuncia y el contenido que circula en redes.

El señalamiento se produce en un momento en que las ACSN, grupo sucesor del paramilitarismo con fuerte presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Caribe, han sido objeto de múltiples alertas por su expansión territorial, su confrontación con el Clan del Golfo y sus prácticas de control social sobre comunidades rurales y urbanas, incluidos castigos públicos y amenazas.

Norma Vera hizo un llamado directo a las autoridades locales y nacionales, así como a la mesa de conversaciones exploratorias con ese grupo armado, para que el tema del reclutamiento de menores sea tratado como prioridad urgente. También pidió a las familias reforzar el acompañamiento a sus hijos en el uso de redes sociales, y a colegios y comunidades educativas fortalecer la prevención frente a estos mecanismos de captación digital.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad jurídica y de derechos humanos insiste en que el uso de plataformas como Facebook para promover la vinculación de jóvenes a estructuras armadas no puede normalizarse como “propaganda”, pues se trata de una grave violación de derechos de niñas, niños y adolescentes y un delito que debe generar respuestas rápidas y coordinadas del Estado.