Torturan a soldado durante varios días en Dibulla, La Guajira: está con pronóstico reservado

El pasado lunes 26 de enero fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida y otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, quienes no habían sido identificados hasta la fecha.

Sin embargo, en las últimas horas de este jueves el Comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional informó que la persona herida es uno de sus soldados, perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, y quien ahora mismo está bajo pronóstico reservado debido a serias heridas por impacto de bala en su cuerpo y signos de tortura.

Aseguró la entidad que los hechos se registraron cuando el militar estaba de permiso, tiempo en el que integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aprovecharon su estado de indefensión en zona rural del municipio de Dibulla y lo sometieron a torturas durante varios días.

"De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días", fue como lo especificaron.



El Ejército condenó estos hechos y se solidarizó con la familia del soldado, cuya identidad aún no ha sido revelada. El nombre de la persona que sí apareció muerta tampoco es de conocimiento, ni si tenía vínculos con las fuerzas armadas.

“La institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”, escribieron en un comunicado.

“Así mismo, el Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”, agregaron.

La violencia en esta zona del departamento de La Guajira se encuentra desbordada por la lucha territorial que libran los grupos armados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.