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Recompensa de hasta $80 millones por responsables masacre en Cimitarra, Santander

Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Cimitarra, Santander. Los hechos, según las autoridades están relacionados con una disputa entre Clan del Golfo y bandas criminales.

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