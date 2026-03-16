Recompensa de hasta $80 millones por responsables masacre en Cimitarra, Santander

Una recompensa de hasta $80 millones ofreció la Gobernación de Santander por información que permita capturar a los responsables de la masacre en el corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra que dejó a cuatro personas muertas.

La medida se tomó tras un consejo de seguridad extraordinario que se realizó en ese municipio con la participación de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, lamentó los hechos ocurridos en las veredas San Juan de la Carrilera y La Traviata y dijo que los hechos están relacionados con la disputa entre el Clan del Golfo y bandas criminales por el control del territorio.

“Desde la Gobernación de Santander lamentamos los hechos de violencia que causan la muerte en dos eventos de cuatro personas en el municipio de Cimitarra y rechazamos estas actuaciones que dentro de la hipótesis más probable es la disputa del territorio entre el Clan del Golfo y los grupos de delincuencia común organizado de Puerto Berrío en cabeza de alias ‘Machacado’ de la estructura pacificadores de Samaná”, explicó el funcionario.



Entre otras medidas, las autoridades determinaron mayor presencia del Ejército y operaciones en el Magdalena Medio e intensificación de labores de inteligencia e investigación.

El primer ataque se registró en la vereda San Juan de la Carrilera, donde hombres armados irrumpieron en un sector rural y dispararon contra varias personas, causando la muerte de tres víctimas, dos hombres y una mujer.

Horas más tarde, en la vereda La Traviata, se reportó otro hecho violento en el que fue asesinada Luz Elsy Ruiz, conocida con el alias 'La Pioja', quien fue encontrada con una herida en el cuello que le causó la muerte.

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Las autoridades indicaron que Luz Elsy había quedado en libertad hace pocos días y aún investigan las causas exactas de la agresión.

Según el comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo Montenegro, los hechos estarían vinculados a enfrentamientos entre la organización “Los de Olaya” y grupos de delincuencia común organizada provenientes de Puerto Berrío, Antioquia; se indaga si cruzan el río Magdalena para perpetrar los crímenes en la región.