Banda criminal de Antioquia habría cometido masacre en Cimitarra, Santander

El primer ataque se registró en la vereda San Juan de la Carrilera, donde hombres armados irrumpieron en un sector rural y dispararon contra varias personas, causando la muerte de tres víctimas, dos hombres y una mujer.

Horas más tarde, en la vereda La Traviata, se reportó otro hecho violento en el que fue asesinada Luz Elsy Ruiz, conocida con el alias 'La Pioja', quien fue encontrada con una herida en el cuello que le causó la muerte.

Las autoridades indicaron que Luz Elsy había quedado en libertad hace pocos días y aún investigan las causas exactas de la agresión.

Según el comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo Montenegro, los hechos estarían vinculados a enfrentamientos entre la organización “Los de Olaya” y grupos de delincuencia común organizada provenientes de Puerto Berrío, Antioquia; se indaga si cruzan el río Magdalena para perpetrar los crímenes en la región.



El comandante de la Policia de Santander, coronel Néstor Arévalo, confirmó que fueron cuatro las personas asesinadas en dos hechos violentos en Cimitarra. "Los responsables son de una banda criminal de Antioquia", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/b8E7q9UvzX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 15, 2026

“Sabemos que alias Machacado, un cabecilla de la subestructura Pacificadores de Sabana del Clan del Golfo, es quien está dinamizando este tipo de delitos, por eso estamos trabajando de manera conjunta con el Ejército para llevarlos hasta la justicia”, indicó el coronel.

Las autoridades han confirmado que la organización responsable de los ataques opera en la región y se mantienen investigaciones para identificar a los demás implicados en los homicidios que atraviesan el río para cometer los crímenes.

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Equipos del CTI de la Fiscalía, Ejército y Policía se desplazaron a las veredas afectadas para realizar inspecciones, recolectar pruebas y adelantar actos urgentes que permitan esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

El secretario del Interior, Óscar Hernández, expresó su rechazo a los hechos de violencia que dejaron cuatro personas muertas en Cimitarra.

“Lamentamos profundamente estos hechos que enlutan a varias familias. Manejanos la hipótesis de enfrentamientos por el control del territorio; desde la Gobernación hemos reforzado la presencia de las fuerzas militares y la Policía en la región para garantizar seguridad".

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De igual manera, recordó que se ofrecen recompensas de 50 millones de pesos por información sobre integrantes del Clan del Golfo y de 30 millones de pesos por información de los grupos de delincuencia común organizada, en absoluta reserva.

Este doble ataque ha generado alarma entre los habitantes de las veredas, quienes hacen un llamado a reforzar la seguridad y la presencia institucional en las zonas rurales del municipio.