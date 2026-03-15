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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Banda criminal de Antioquia habría cometido masacre en Cimitarra, Santander

Banda criminal de Antioquia habría cometido masacre en Cimitarra, Santander

Las autoridades señalan que los homicidios son producto de enfrentamientos entre 'Los de Olaya' y grupos de delincuencia común organizada de Puerto Berrío, bajo la dirección de alias Machacado del Clan del Golfo.

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