Terror en Cimitarra: tres personas asesinadas y una herida deja ataque a bala en zona rural

Un ataque armado ocurrido en la vereda San Juan de la Carrilera, zona rural de Cimitarra, en Santander, dejó tres personas muertas y una más herida, según confirmó la Gobernación de Santander.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados habrían llegado hasta este sector rural durante la noche y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar; en el hecho murieron dos hombres y una mujer, mientras que otra persona resultó herida y logró huir del sitio.

#Atención Tres personas asesinadas y una herida dejó ataque de hombres armados en zona rural de Cimitarra, Santander. Autoridades confirman que desconocidos llegaron en motos hasta la vereda San Juan de la Carrillera y dispararon contra sus víctimas #VocesySonidos pic.twitter.com/KzhWo9uPRU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 15, 2026

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó el hecho y señaló que las autoridades ya adelantan las primeras acciones para esclarecer lo ocurrido.

“Ante la información entregada por el comando de la Policía de Santander, se confirman tres personas asesinadas. A la zona se desplaza un equipo especializado de la Policía para el cotejo de pruebas”, indicó el funcionario.



Las primeras versiones señalan que las víctimas presuntamente tendrían relación con una banda delincuencial conocida como ‘Los Roman’, que tendría presencia en esta zona del Magdalena Medio santandereano.

De manera preliminar, las autoridades también investigan si el ataque estaría relacionado con una disputa entre estructuras criminales que operan en el territorio, ya que se ha conocido que el grupo armado responsable habría llegado a la zona tras cruzar el río desde Puerto Berrío, en Antioquia.

Sobre estos hechos, el secretario del Interior también expresó el rechazo de las autoridades frente a este nuevo episodio de violencia en el departamento.

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“Desde la administración municipal y departamental rechazamos estas acciones delictivas que impactan al departamento y afectan la tranquilidad del territorio; estamos atentos a garantizar los mecanismos de seguridad y a intervenir para brindar las garantías necesarias”, agregó Hernández.

El funcionario señaló además que, dependiendo del avance de las investigaciones, se podría convocar un consejo de seguridad en la zona para analizar la situación de orden público y definir medidas adicionales.

Entre tanto, unidades de la Policía y autoridades judiciales continúan en el lugar adelantando actos urgentes, recolección de pruebas e identificación de las víctimas.