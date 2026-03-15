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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Terror en Cimitarra: tres personas asesinadas y una herida deja ataque a bala en zona rural

Terror en Cimitarra: tres personas asesinadas y una herida deja ataque a bala en zona rural

El hecho ocurrió en zona rural de Cimitarra, Santander y dejó además una persona herida. Versiones iniciales indican que el ataque habría sido ejecutado por un grupo armado que cruzó desde Puerto Berrío Antioquia.

Vereda San Juan de la Carrilera, zona rural de Cimitarra, en Santander.
Imagen de las autoridades. Vereda San Juan de la Carrilera, zona rural de Cimitarra, en Santander,
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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