Restablecen servicio eléctrico en Cimitarra, Puerto Parra y zonas rurales afectadas por derrumbes

Restablecen servicio eléctrico en Cimitarra, Puerto Parra y zonas rurales afectadas por derrumbes

Tras días de emergencia por los deslizamientos en la zona, más de seis municipios recuperaron la energía luego de intensos trabajos técnicos y el apoyo de otras compañías eléctricas. ESSA confirmó la normalización del servicio.

