Restablecen servicio eléctrico en Cimitarra, Puerto Parra y zonas rurales afectadas por derrumbes

Los trabajos incluyeron la instalación de torres de emergencia, el tendido de los cables conductores mediante dron y el aseguramiento de la línea eléctrica.

Tras varios días de trabajo técnico y logístico, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) informó que logró restablecer el servicio de energía eléctrica en Cimitarra, Puerto Parra y en sectores rurales de Bolívar, El Peñón, La Belleza, Landázuri y Sucre, municipios que resultaron afectados por los deslizamientos de tierra en el corredor de la línea de alta tensión.

Según la empresa, las labores avanzaron de manera estratégica aprovechando las condiciones climáticas favorables y el diálogo con las comunidades de la zona, que en algunos momentos interrumpieron las obras. Pese a los retos geológicos, técnicos y logísticos, el personal de campo logró culminar la reparación con éxito.

ESSA destacó el respaldo de compañías como EPM, INTERCOLOMBIA (ISA) y CENIT (Grupo Ecopetrol), que facilitaron estructuras de emergencia y dispusieron un helicóptero para el traslado de materiales, reduciendo los tiempos y superando las dificultades de acceso por vía terrestre.



La Subgerencia de Subestaciones y Líneas de ESSA lideró la atención de la emergencia, con apoyo de equipos multidisciplinarios y contratistas especializados en estudios geológicos y labores de instalación.

ESSA realizó las pruebas necesarias para verificar la estabilidad del sistema, de igual manera hay algunas zonas veredales con las cuales en próximos días se restablecerá el servicio.

La empresa destacó las labores adelantadas por el personal técnico, las empresas aliadas y las comunidades.

ESSA recordó que cualquier falla o anomalía puede reportarse a las líneas 115, 01 8000 97 19 03 o al WhatsApp 318 833 9121.