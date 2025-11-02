Declaran calamidad pública en Cimitarra por colapso de torres eléctricas tras remoción en masa

Más de 17.000 habitantes de Cimitarra, Bolívar, Landázuri y Puerto Parra. Hospitales, comercios y viviendas continúan sin luz, debido a la afectación en torre de energía en el municipio de Vélez, en la Transversal del Carare.

El municipio de Cimitarra, Santander, completa cuatro días consecutivos sin servicio de energía eléctrica debido al colapso de las redes que abastecen a buena parte del territorio. La emergencia, que se presentó desde el 30 de octubre, llevó a las autoridades locales a declarar la calamidad pública y activar un plan de contingencia para atender la crisis.

El alcalde Luis Hernando Santa María presidió un Comité Municipal de Gestión del Riesgo con la participación del Hospital E.S.E. Integrado San Juan, la Policía Nacional, el Ejército, la Electrificadora de Santander (ESSA), Aguas de Cimitarra y la Secretaría de Gobierno, para coordinar las acciones de emergencia.

“Gran parte del municipio continúa sin luz. La situación afecta la atención en salud, especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos eléctricos”, explicó Wilton Flores, vocero de la Electrificadora de Santander.



Las autoridades informaron que los daños en las redes eléctricas fueron causados por deslizamientos y fuertes lluvias que han golpeado el Magdalena Medio. El restablecimiento del servicio ha sido lento por las condiciones de seguridad y el difícil acceso a la zona del colapso.

La situación afecta considerablemente la atención en el Hospital E.S.E. Integrado San Juan a pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos eléctricos.

Sumado a la seguridad en horas de la noche, por lo que Policía y Ejército han hecho patrullaje constante ante el apagón prolongado.

Hasta el acueducto de Cimitarra se ha visto afectado. Aguas de Cimitarra activó un plan de contingencia con paneles solares y plantas eléctricas para mantener el servicio de agua potable y poder bombear el preciado líquido.

Por ahora, solo se ha podido generar energía en algunas zonas del casco urbano, solo por algunas horas mientras avanzan las reparaciones.

La emergencia también afecta a los municipios de Bolívar, Landázuri y Puerto Parra, donde se reportan fallas parciales y restricciones en el servicio.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Santander mantiene el monitoreo constante y coordina con ESSA el traslado de más equipos y personal técnico para restablecer la energía.