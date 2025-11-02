Suspendido el cobro en cuatro peajes de Santander por protestas ciudadanas

Las comunidades de Oiba, Curití, Pescadero y Los Santos mantienen levantadas las talanqueras de los peajes ubicados sobre la Ruta de los Comuneros, en protesta por el mal estado de las vías y la falta de mantenimiento por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Los manifestantes permiten el paso gratuito de los vehículos y aseguran que no retomarán el cobro hasta que haya una mesa de diálogo con presencia del Ministerio de Transporte y de las autoridades departamentales y nacionales.

“El 7 de noviembre, en el hotel La Unión del municipio de Curití, hacemos un llamado especial a las autoridades gubernamentales de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca para que sean garantes de la negociación que se hace en pro de la vía Los Comuneros”, señaló Gonzalo Sepúlveda, líder comunitario del movimiento.

Las comunidades denuncian que el corredor Bucaramanga–Bogotá presenta hundimientos, grietas y deterioro del pavimento en varios tramos, especialmente en el sector de Oiba, donde el tránsito se encuentra restringido a un carril.



Por su parte, el Invías hizo un llamado al diálogo con los líderes de las protestas, con el fin de establecer acuerdos que permitan levantar las manifestaciones y coordinar acciones para mejorar la infraestructura vial.

En total, cuatro peajes permanecen sin recaudo Los Curos, Curití, Oiba y La Punta. Además, se reporta una situación similar en el peaje Tres Piedras, entre Rionegro y San Alberto, fuera del departamento.

Los voceros comunitarios advirtieron que las manifestaciones son pacíficas, pero se mantendrán de forma indefinida hasta que el Gobierno Nacional cumpla los compromisos del Convenio Marco 4429, correspondiente al corredor vial Zipaquirá – San Alberto (Ruta 45A), conocido como la Ruta de los Comuneros.