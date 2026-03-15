Activan PMU en Sabana de Torres, Santander, por protestas en campo Provincia de Ecopetrol

Las autoridades de Santander activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Sabana de Torres para atender la situación generada por las protestas de trabajadores en el campo Provincia, operado por Ecopetrol, que en los últimos días han generado preocupación por una posible afectación en el suministro de gas domiciliario para miles de usuarios en la región.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que durante la jornada se desarrolló una reunión con representantes de la comunidad, autoridades locales y voceros de la empresa con el fin de buscar una salida concertada al conflicto laboral.

“Se activó el Puesto de Mando Unificado en Sabana de Torres donde estuvimos reunidos con la comunidad entendiendo las peticiones para poder concertar una mediación laboral, uno de los líderes habló con la gerencia de Ecopetrol para que desde la gerencia nacional puedan escuchar a los trabajadores”, señaló el funcionario.

Hernández indicó que desde la Gobernación se trabaja para garantizar la continuidad del servicio esencial de gas domiciliario, así como permitir el ingreso de carrotanques y personal necesario para realizar operaciones técnicas en la estación.



“Desde la Gobernación de Santander y el PMU del municipio atendimos la contingencia frente al servicio de gas domiciliario. Se dieron todas las garantías para que ingresen los carrotanques necesarios y se puedan realizar labores operativas que permitan mantener el funcionamiento de la estación y evitar cualquier contingencia”, explicó.

Además, las autoridades buscan garantizar que la empresa pueda realizar mantenimiento a equipos, activar turnos de trabajo programados y permitir el ingreso de víveres, mientras avanzan las conversaciones con los manifestantes.

Por su parte, líderes de la protesta aseguran que la movilización es pacífica y responde a varias inconformidades laborales y operativas en el campo petrolero.

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La dirigente sindical Nidia Viviana Ricaurte Tobón, de la subdirectiva sindical de Sabana de Torres, señaló que una de las principales exigencias es la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores que operan en el campo Provincia.

“Queremos aclarar que esta es una protesta pacífica donde estamos buscando como organización sindical la dignificación de los trabajadores en el campo Provincia”, afirmó.

La líder también denunció un presunto detrimento patrimonial en inversiones realizadas en campos maduros, señalando como ejemplo el pozo Santos 133, donde según dijo se habrían invertido más de 33.000 millones de pesos sin obtener resultados significativos en producción.

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Entre las peticiones de los trabajadores también se encuentra la reactivación del transporte laboral para los empleados y personal de seguridad, servicio que, según los manifestantes, fue retirado hace varios años.

“Llevamos más de 16 años solicitando transporte para los trabajadores, desde que se retiró ese servicio se han registrado cerca de 60 accidentes que han dejado a las familias expuestas”, señaló Ricaurte.

Adicionalmente, los líderes sindicales denunciaron posibles afectaciones ambientales en los campos maduros, que, según indicaron, estarían relacionadas con la falta de inversiones suficientes para mitigar riesgos operativos.

Los manifestantes esperan que la Comisión Quinta del Congreso realice las investigaciones correspondientes frente a las denuncias presentadas.

Mientras tanto, las autoridades departamentales mantienen activo el PMU para garantizar el orden público, proteger el servicio esencial de gas domiciliario y continuar el diálogo entre las partes.