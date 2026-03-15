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Activan PMU en Sabana de Torres, Santander, por protestas en campo Provincia de Ecopetrol

Autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para evitar afectaciones en el servicio de gas y buscar acuerdos entre trabajadores y la compañía. Trabajadores exigen mejores condiciones laborales y denuncian presuntas irregularidades en inversiones.

Trabajadores de la empresa contratista Magnex bloquean los accesos al campo Provincia en Sabana de Torres.jpg
Imagen de la comunidad. Trabajadores de la empresa contratista Magnex bloquean los accesos al campo Provincia en Sabana de Torres
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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