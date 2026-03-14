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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 30 municipios de Santander en alerta por lluvias atípicas y tormentas eléctricas

Más de 30 municipios de Santander en alerta por lluvias atípicas y tormentas eléctricas

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen alerta en Santander, debido a las lluvias atípicas y fuertes tormentas eléctricas que se han registrado en las últimas horas y que han generado preocupación por el aumento en los niveles de ríos y quebradas además de riesgo de deslizamientos de tierra.

En alerta organismos de socorro ante lluvias atípicas en Santander.jpg
Imagen de San Vicente de Chucurí. En alerta organismos de socorro ante lluvias atípicas en Santander
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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