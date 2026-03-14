Más de 30 municipios de Santander en alerta por lluvias atípicas y tormentas eléctricas

De acuerdo con los reportes preliminares, las precipitaciones han provocado afectaciones principalmente en zonas rurales y vías secundarias, donde campesinos han reportado pérdidas de cultivos y dificultades para movilizar sus productos. Entre los municipios que registran mayores impactos se encuentran Rionegro, San Vicente de Chucurí, Galán, La Paz y Barrancabermeja, donde se han intensificado los monitoreos ante posibles emergencias.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander, Eduard Sánchez, hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades locales para extremar las medidas de prevención frente a las condiciones climáticas que se vienen presentando.

“Queremos hacer recomendaciones a las personas a tener precaución al momento de desplazarnos, a los Consejos Municipales a estar atentos ante cualquier eventualidad. Nos podemos ver con emergencias como pérdidas de calzada, caída de rocas y las familias ribereñas deben estar pendientes porque se pueden presentar crecientes súbitas”, señaló el funcionario.

El director también pidió a la comunidad seguir los pronósticos del Ideam, que permiten anticipar acciones frente a posibles emergencias derivadas de las lluvias, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas.



Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían continuar en los próximos días, lo que mantiene la vigilancia sobre varias cuencas hídricas del departamento ante el riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos, especialmente en sectores rurales y en vías donde el terreno es inestable.

Ante este panorama, los organismos de socorro y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantienen monitoreo permanente en puntos críticos del departamento. Equipos de bomberos, Defensa Civil y autoridades locales permanecen atentos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por zonas de riesgo, estar atentos al comportamiento de ríos y quebradas y reportar de inmediato cualquier situación que pueda poner en peligro a las comunidades, mientras continúan las lluvias en varias regiones de Santander.