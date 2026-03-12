En vivo
Declaran la calamidad pública en Encino, Santander, por graves daños tras granizada

Más de 20 familias resultaron damnificadas por el fuerte aguacero acompañado de granizo en Encino, Santander.

Calamidad pública en Encino por granizada.jpg
Blu Radio. Calamidad pública en Encino por granizada //Foto: captura de video Alcaldía de Encino
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

