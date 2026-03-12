Declaran la calamidad pública en Encino, Santander, por graves daños tras granizada

Las fuertes lluvias acompañadas de una intensa granizada que se registraron en las últimas horas en el municipio de Encino, en la provincia de Guanentá, obligaron a la administración municipal a declarar la calamidad pública para atender las afectaciones que dejaron más de 20 familias damnificadas.

De acuerdo con el alcalde de Encino, Norberto Díaz, la decisión se tomó desde la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo ante los daños provocados por el fenómeno climático, que afectó cubiertas de viviendas, generó deslizamientos de tierra y causó pérdidas en cultivos.

“Debido a las permanentes lluvias que caen sobre nuestro territorio encinero tuvimos que decretar la calamidad pública desde la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres municipal, con miras a atender a más de 20 familias que han sido damnificadas producto de estas lluvias”, explicó el mandatario.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores y niños que resultaron perjudicados por los daños en sus viviendas. Además, se reportan pérdidas en cultivos, una de las principales fuentes de sustento para las familias del municipio.



La emergencia también impactó la movilidad en la zona. Según el alcalde Díaz, la vía principal que comunica a Encino con Charalá presenta riesgos por deslizamientos, situación que podría dejar incomunicado a este municipio santandereano si las lluvias continúan.

“También hay cultivos afectados y la vía principal Encino–Charalá amenaza con dejar incomunicado a nuestro municipio”, advirtió.

Tras la emergencia, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a los damnificados y realizar la caracterización de las afectaciones. En esta evaluación se incluyen reportes de caída de árboles, daños en cubiertas de viviendas, pérdidas en cultivos y afectaciones a semovientes.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno de Santander para que brinden apoyo al municipio.

“Hacemos un llamado muy especial al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que pongan los ojos en Encino, un municipio productor de café y con amplia vocación turística, para poder ayudar a estas familias damnificadas”, señaló.

Las autoridades locales continúan con la evaluación de daños y la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas, mientras se monitorea el comportamiento de las lluvias en la región.