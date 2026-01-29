En vivo
Blu Radio  / Nación  / Aumentan las emergencias por lluvias en el Huila

Aumentan las emergencias por lluvias en el Huila

Según la Oficina de Gestión de Riesgo, van 17 municipios afectados por las lluvias y siete se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra.

