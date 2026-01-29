Aumentan las emergencias por lluvias en el Huila

Como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el transcurso de la semana los organismos de socorro han atendido más de 60 emergencias en 17 municipios del Huila y siete se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales.

El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento Jhon Jairo Yepes, confirmó que entre las emergencias se reportan 15 viviendas averiadas, 20 familias damnificadas, cultivos de café y plátano destruidos y dos instituciones educativas con afectaciones en sus infraestructuras.

“Hemos tenido afectaciones en los municipios de Tarqui, Tello, El Pital, La Plata, Campoalegre, Neiva, Oporapa, Íquira, a la fecha tenemos derrumbes en 63 vías del Huila, vías secundarias y terciarias y familias damnificadas. En Tarqui tuvimos que evacuar a una familia por prevención, debido a inestabilidad del terreno donde se encuentra la vivienda” relató el funcionario.



Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026

● Total emergencias: 60

● Municipios afectados: 17



● Tipos de eventos:

● Deslizamientos (36)

● Crecientes súbitas (9)

● Inundaciones (6)

● Caída de árboles (5)

● Hundimiento (1)

Afectaciones:

● 15 viviendas afectadas (10 urbanas y 5 rurales).

● Infraestructura pública: afectación en instituciones educativas y vías.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Íquira, Campoalegre, Neiva, Rivera, Timaná, Elías y La Plata, han sido lo más afectados por la temporada de lluvias en lo que va corrido del año 2026 y en alerta roja están: Elías, Neiva, Oporapa, Rivera, Saladoblanco, Yaguará y La Plata.

Asimismo, Bomberos del municipio de Timaná, reportan cierre parcial en el sector de Pericongo por hundimiento de la calzada en la vía Pitalito – Garzón. También hay dificultades de movilidad en el sector de Patico en la vía que comunica al municipio de La Plata con Inzá en el Cauca.

Por último, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes, concluyó que el banco de maquinaria amarillas se encuentra atendiendo emergencias en vías rurales en los municipios de Tello, Baraya, Saladoblanco, Nátaga, Oporapa entre otros que presentan derrumbes.