Fuertes lluvias en Medellín este miércoles causan inundaciones, árboles caídos y carros atrapados

Por las fuertes lluvias de este miércoles en Medellín se produjeron inundaciones y movilidad reducida en varios puntos de la ciudad, como la Avenida Las Vegas sentido Sur- Norte, la avenida Regional y Las Palmas en ambos sentidos.

También se conoció que se registró el desplome de un árbol sobre un vehículo que se encontraba en la vía, en la Transversal Superior, en la Calle 7 Sur con Carrera 23.

Las vías y comercios de centros comerciales, como El Tesoro y Monterrey, también se vieron afectados por las inundaciones.

Adicionalmente, un vehículo quedó atrapado con tres personas dentro por el agua con lodo, a la altura de una entidad bancaria, lo que ya afecta ambas calzadas de la avenida Regional.



Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, las afectaciones vienen desde el INEM, generando gran congestión vehicular.

