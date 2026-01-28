En vivo
Antioquia  / Fuertes lluvias en Medellín este miércoles causan inundaciones, árboles caídos y carros atrapados

Fuertes lluvias en Medellín este miércoles causan inundaciones, árboles caídos y carros atrapados

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, las afectaciones vienen desde el INEM, generando gran congestión vehicular.

