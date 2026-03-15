Ocho personas heridas tras descarrilamiento de tren en Caracas: impactó contra una pared

Ocho personas resultaron heridas este domingo en un accidente ocurrido en el sistema ferroviario Ezequiel Zamora de Venezuela, entre ellas el conductor de un vagón, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en la estación de La Rinconada, en Caracas, desde donde salen los trenes hacia Valles del Tuy, una zona del estado Miranda (norte) cercana a la capital venezolana.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte aseguró que los lesionados se encuentran "en condición estable y bajo observación médica".

#COMUNICADO🔴| El Gobierno Bolivariano, a través de los organismos de protección civil, seguridad ciudadana y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, informa al pueblo de Venezuela que producto del siniestro ocurrido en el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, ocho… pic.twitter.com/FEvIABAKlS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 15, 2026

Señaló que se activaron "de manera inmediata los protocolos de atención y rescate" tras el accidente.



La institución agregó que se inició una investigación con el fin de "determinar las causas que originaron el hecho".

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, indicó en una publicación en Instagram que se trató de un descarrilamiento que "ocasionó que uno de sus vagones impactara contra la pared", tras lo que se procedió a "la evacuación preventiva de 400 personas, aproximadamente".

Un video grabado por un usuario dentro de la estación La Rinconada muestra un tren de la ruta Caracas–Valles del Tuy descarrilado e impactado contra una pared.



Paramédicos atendieron a varias personas lesionadas, mientras ambulancias se desplegaron en la estación. Hasta el… pic.twitter.com/YDgXrba4Vo — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) March 15, 2026

🇻🇪 #ÚltimaHora Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron un operativo tras el descarrilamiento de un tren en la estación La Rinconada.



Los equipos lograron rescatar al conductor atrapado, atender a los heridos y desalojar la estación para controlar la emergencia #Ferrocarril pic.twitter.com/DScLxkM4p4 — Noticia058 (@Noticia058) March 15, 2026

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#15Mar | Tren del sistema ferroviario Ezequiel Zamora colisionó con una pared en la estación La Rinconada.



Según varias fuentes el hecho habría generado 10 heridos incluyendo el maquinista cuyo estado de salud es delicado pic.twitter.com/Z6N6FFB9iK — LA TV CALLE (@LaTvCalle) March 15, 2026

El funcionario indicó que uno de los heridos fue el conductor, quien sufrió un "traumatismo generalizado" y fue trasladado a un centro asistencial para que reciba atención médica prehospitalaria.

Medios locales señalaron que el servicio del ferrocarril fue suspendido momentáneamente, por lo que se activaron varias unidades de autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros entre ambos destinos.