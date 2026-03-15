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Blu Radio  / Mundo  / Ocho personas heridas tras descarrilamiento de tren en Caracas: impactó contra una pared

Ocho personas heridas tras descarrilamiento de tren en Caracas: impactó contra una pared

El servicio del ferrocarril fue suspendido momentáneamente, por lo que se activaron varias unidades de autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros

Ocho personas heridas tras descarrilamiento de tren en Caracas: impactó contra una pared
Ocho personas heridas tras descarrilamiento de tren en Caracas: impactó contra una pared
Por: EFE
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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