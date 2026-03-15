En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Joan Laporta reinará cinco años más en el FC Barcelona: fue reelegido presidente ante Víctor Font

Joan Laporta reinará cinco años más en el FC Barcelona: fue reelegido presidente ante Víctor Font

El abogado Laporta volverá a reinar en el FC Barcelona durante los próximos años después de ganar con mucha suficiencia las elecciones a la presidencia ante Víctor Font.

Joan Laporta reinará cinco años más en el FC Barcelona.jpg
Tras su victoria, Laporta indicó: "Es un resultado contundente que nos da tanta fuerza que nos hace imparables".
Foto: FC Barcelona.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad