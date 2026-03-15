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Blu Radio  / Deportes  / Es oficial: la Finalissima entre España y Argentina fue cancelada por la UEFA

Es oficial: la Finalissima entre España y Argentina fue cancelada por la UEFA

Según informó este domingo la UEFA, no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa.

Argentina y España disputarán la Finalissima
Argentina y España disputarán la Finalissima
Foto: Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

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