Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 15 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada jornada, miles de apostadores revisan el resultado oficial del sorteo para confirmar si el número que eligieron coincide con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Chontico Noche – 15 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 15 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente: 5810 - 8.



Número ganador: 5810

Dos últimas cifras: 10

Tres últimas cifras: 810

Quinta balota: 8

Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año. Sin embargo, el horario del sorteo varía dependiendo del día de la semana, por lo que es importante que los jugadores conozcan el momento exacto en que se anuncian los resultados oficiales.

Los horarios establecidos son los siguientes:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras alternativas dentro de esta misma línea de juegos. Entre ellas se encuentran Chontico Día, que se realiza en la tarde, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se juega cada noche y ofrece más oportunidades para quienes desean apostar.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las razones por las que el Chontico Noche sigue siendo tan popular es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Cada opción determina el tipo de premio que puede recibir el jugador, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coinciden con el resultado final.

Las modalidades más utilizadas incluyen:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: basta con coincidir con la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia o al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo accesible de las apuestas es otro factor que explica la popularidad de este sorteo. Los jugadores pueden participar con montos relativamente bajos, lo que facilita el acceso a personas con diferentes presupuestos.



Los valores establecidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes participen en cada sorteo.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por esta razón, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.

Para jugar Chontico Noche en línea, normalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Verificar o validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este proceso permite que los jugadores realicen sus apuestas desde internet sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios

Cuando un jugador resulta ganador en el Chontico Noche, debe presentar ciertos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

La documentación básica incluye:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se solicita la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se requiere una certificación bancaria vigente, expedida con una fecha no mayor a 30 días.

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Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Chontico Noche:

