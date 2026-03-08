Chance Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos de azar con mayor seguimiento en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada jornada, miles de jugadores consultan el resultado del Chontico Noche para verificar si el número elegido coincide con el ganador del día.



Resultado oficial del Chontico Noche – 8 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo del día de la semana. Conocer estos horarios es fundamental para los jugadores que desean saber en qué momento se anunciará el número ganador.

Los horarios oficiales son los siguientes:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, este juego ofrece otras alternativas para los participantes. Entre ellas destacan Chontico Día, que se realiza en la jornada diurna, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que también se lleva a cabo diariamente durante la noche y que brinda más oportunidades de apostar.

Estas variantes amplían las opciones para quienes disfrutan participar en este tipo de juegos de azar.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los factores que explica la popularidad del chance Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Dependiendo de la opción elegida, el premio se define según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial del sorteo.

Entre las modalidades más utilizadas por los jugadores se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

Combinado cuatro cifras: permite obtener premio si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que aparezcan.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: basta con coincidir con la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad de opciones, los apostadores pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia de juego y al nivel de riesgo que desean asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los aspectos que caracteriza al Chontico Noche es que permite realizar apuestas con montos accesibles. Esto facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar en el sorteo.



Los valores establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos rangos hacen que el juego sea accesible tanto para quienes participan de forma ocasional como para los jugadores que apuestan con mayor frecuencia.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores que cuentan con autorización oficial pueden ofrecer este tipo de apuestas a través de internet.

Para participar en el chance Chontico Noche de forma digital, generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, elegir el número y definir la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este proceso permite a los jugadores apostar desde internet sin necesidad de acudir a un punto físico, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.



Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras en el Chontico Noche deben presentar ciertos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Publicidad

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del Chance Chontico Noche:

