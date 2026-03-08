Chance Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos de azar con mayor seguimiento en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada jornada, miles de jugadores consultan el resultado del Chontico Noche para verificar si el número elegido coincide con el ganador del día.
En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo del día de la semana. Conocer estos horarios es fundamental para los jugadores que desean saber en qué momento se anunciará el número ganador.
Los horarios oficiales son los siguientes:
Además del sorteo nocturno, este juego ofrece otras alternativas para los participantes. Entre ellas destacan Chontico Día, que se realiza en la jornada diurna, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que también se lleva a cabo diariamente durante la noche y que brinda más oportunidades de apostar.
Estas variantes amplían las opciones para quienes disfrutan participar en este tipo de juegos de azar.
Uno de los factores que explica la popularidad del chance Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Dependiendo de la opción elegida, el premio se define según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial del sorteo.
Entre las modalidades más utilizadas por los jugadores se encuentran:
Gracias a esta variedad de opciones, los apostadores pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia de juego y al nivel de riesgo que desean asumir.
Uno de los aspectos que caracteriza al Chontico Noche es que permite realizar apuestas con montos accesibles. Esto facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar en el sorteo.
Los valores establecidos para jugar son:
Estos rangos hacen que el juego sea accesible tanto para quienes participan de forma ocasional como para los jugadores que apuestan con mayor frecuencia.
En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores que cuentan con autorización oficial pueden ofrecer este tipo de apuestas a través de internet.
Para participar en el chance Chontico Noche de forma digital, generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:
Este proceso permite a los jugadores apostar desde internet sin necesidad de acudir a un punto físico, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.
Las personas que resulten ganadoras en el Chontico Noche deben presentar ciertos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.
Los requisitos básicos incluyen:
Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:
Estos son algunos de los resultados recientes del Chance Chontico Noche: