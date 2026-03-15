Hombre de 90 años murió tras ser arrollado por conductor presuntamente borracho en Bogotá

Hay indignación en Bogotá luego de que se conociera el caso de un adulto mayor, un hombre de 90 años, que murió tras ser arrollado en la localidad de Engativá por un motociclista que, presuntamente, se encontraba en estado de embriaguez.

Vecinos y residentes, según Noticias Caracol, han señalado al motociclista como irresponsable. De acuerdo con un video de cámaras de seguridad de la zona, el adulto mayor cruzaba la calle lentamente y con precaución, haciendo incluso varias pausas y apoyado en su bastón, intentando esquivar los vehículos, cuando un motociclista aparece a gran velocidad y lo arrolla.

El adulto mayor alcanzó a ser trasladado a un hospital de la zona; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que le dejó la embestida, el hombre murió.

En el video también se puede ver cómo varias personas observan lo ocurrido y tratan de ayudar al adulto mayor. Incluso, se aprecia cómo un carro se detiene y su conductor desciende para observar e intentar socorrer al hombre.



Además, los vecinos lograron detener al motociclista, quien presuntamente intentaba huir. Por su parte, las autoridades, según Noticias Caracol, adelantan investigaciones para determinar si el motociclista se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hombre era reconocido por su amor al arte y por desempeñarse como pintor, además de su dedicación a sus nietos, por lo que familiares y conocidos piden justicia.

Este hecho ha generado indignación en redes sociales y entre la comunidad, pues no es el único caso que se investiga por imprudencias viales que terminan cobrando la vida de personas.

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A esto se suma otro caso ocurrido en Corabastos, donde murió una persona y está involucrada una camioneta, cuyo conductor también es investigado para determinar si se encontraba en estado de embriaguez.

Cabe recordar que un caso similar ocurrió meses atrás, cuando José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, arrolló a una familia en la localidad de San Cristóbal, ocasionando la muerte de una menor.