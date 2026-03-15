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Hombre de 90 años murió tras ser arrollado por conductor presuntamente borracho en Bogotá

El adulto mayor alcanzó a ser trasladado a un hospital de Engativá, en Bogotá; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que le dejó la embestida, el hombre murió.

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