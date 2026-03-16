Capturan a dos hombres por ataque a bala en el parque Corona de Bucaramanga

Dos hombres fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga señalados de participar en un ataque a bala ocurrido en el parque Corona, ubicado en el barrio La Ceiba, un hecho que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron cuando varios hombres que se movilizaban en un vehículo llegaron hasta el parque y dispararon contra varias personas que se encontraba en el sitio. En medio de la situación se produjo un intercambio de disparos y posteriormente los agresores huyeron.

El coronel Gustavo Palacio, comandante de la Estación Centro de la Mebuc, explicó que la reacción inmediata de las patrullas permitió ubicar a los sospechosos.

“La patrulla que corresponde al sector conoció un caso en el que reportaban un intercambio de disparos en el parque Corona. De manera inmediata se activó el plan candado, logrando la ubicación de los dos vehículos que estuvieron involucrados en el hecho”, indicó el oficial.



Durante el procedimiento de registro a uno de los vehículos, los uniformados hallaron un arma traumática calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos, que portaba uno de los ocupantes.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por los hechos y se adelante el proceso correspondiente.

El alcade de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que los hechos están relacionados con un caso de intolerancia.

Los responsables de la balacera con arma traumática en el barrio La Ceiba, fueron capturados al instante por la @PoliciaBmanga, que los ubicó rápidamente.



La intolerancia fue el detonante de este hecho que fue atendido de manera inmediata por nuestras autoridades.



En… https://t.co/8UsuzjTFFn pic.twitter.com/Wiv9lBrBtV — Cristian Portilla (@Cportilla40) March 16, 2026

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Este es el segundo hecho violento que se registra en el parque Corona en las últimas semanas. Las autoridades investigan si los capturados tendrían relación con el ataque ocurrido el pasado 27 de febrero, cuando hombres armados dispararon contra un grupo de personas que observaba un partido de voleibol en la cancha del parque.

En ese caso, el ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una menor de 13 años. Según información, las víctimas se encontraban reunidas en el lugar cuando dos hombres llegaron y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Testigos relataron que varias personas corrieron para resguardarse mientras otras auxiliaban a los heridos en medio de la confusión. Tras el ataque, los responsables huyeron en motocicleta. Minutos después, el vehículo fue hallado abandonado en el barrio Juan 23, lo que hace pensar que los agresores cambiaron de medio de transporte para escapar.

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Habitantes del sector han pedido mayor presencia policial y acciones preventivas, pues temen por su seguridad y la de sus familias al considerar que estos hechos violentos están afectando la tranquilidad en los espacios públicos del barrio.