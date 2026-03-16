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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos hombres por ataque a bala en el parque Corona de Bucaramanga

Capturan a dos hombres por ataque a bala en el parque Corona de Bucaramanga

Este es el segundo ataque a bala en menos de un mes en el parque Corona en el barrio La Ceiba de Bucaramanga.

Captura ataque parque Corona.jpg
Blu Radio. Capturas ataque a bala parque Corona //Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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