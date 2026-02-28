En vivo
Hombres armados dispararon contra asistentes a partido en parque de Bucaramanga: una menor grave

Hombres armados dispararon contra asistentes a partido en parque de Bucaramanga: una menor grave

El ataque ocurrió en el parque La Corona, cerca de la Puerta del Sol, donde dos hombres abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes presenciaban un partido de voleibol.

