Hombres armados dispararon contra asistentes a partido en parque de Bucaramanga: una menor grave

Momentos de pánico se vivieron en la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del sector Puerta del Sol, en Bucaramanga, donde un ataque a disparos dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban observando un partido de voleibol en la cancha del parque, un espacio frecuentado por familias y jóvenes del sector, cuando dos hombres llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes estaban reunidos.

Testigos relataron que varias personas corrieron para resguardarse, mientras otras auxiliaban a los heridos en medio de la confusión.

El balance preliminar es de tres adultos heridos y una menor de 13 años, quien recibió un impacto en el cuello. La adolescente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en cirugía y bajo cuidados intensivos, con pronóstico reservado; los demás lesionados también reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.



Tras cometer el ataque, los responsables huyeron en motocicleta. Minutos más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el barrio Juan 23, lo que hace pensar que los agresores cambiaron de medio de transporte para escapar. Las autoridades adelantan operativos en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los implicados.

Habitantes del sector pidieron mayor presencia policial y acciones preventivas porque temen ahora estar en parques con sus familias, dado que este hecho pone en riesgo a la comunidad y señala hasta los parques convertidos en espacios inseguros.

La Policía Metropolitana aseguró que avanza en la investigación para establecer si el ataque iba dirigido contra alguna persona en particular o si se trató de un hecho indiscriminado.