Blu Radio  / Salud  / INS confirmó tres casos de sarampión importado en el país: dos en Bogotá y uno en Bucaramanga

INS confirmó tres casos de sarampión importado en el país: dos en Bogotá y uno en Bucaramanga

Las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos del país y se recomienda revisar el esquema antes de viajar. La entidad confirmó que los contagios corresponden a viajeros que estuvieron a México.

