INS confirmó tres casos de sarampión importado en el país: dos en Bogotá y uno en Bucaramanga

El INS confirmó este viernes 27 de febrero que hay tres casos en Colombia de sarampión importado desde México. La directora de la entidad, Diana Pava, insistió en la necesidad de las vacunas y de su refuerzo para las personas que vayan a viajar a países epicentro del virus, a propósito de la temporada mundialista, cuando muchas personas se desplazarán a estas regiones.

“Tenemos pacientes de 29 y 30 años en la ciudad de Bogotá y uno de 35 en Bucaramanga. Es importante estar muy atentos a que todas las medidas se estén realizando, sin importar el diagnóstico. Desde el mismo momento del estudio del caso sospechoso se ha instaurado la vigilancia epidemiológica, la vacunación, el seguimiento a los contactos directos y todo lo que amerita. Si un país tiene una vigilancia epidemiológica como la de Colombia, podemos proteger en muchas aristas”, indicó Pava.

La directora resaltó que este virus es altamente contagioso, pues una sola persona infectada puede transmitirlo a más de 12 personas que no estén vacunadas, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta por dos horas, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados.

En este sentido, desde la entidad recordaron las medidas básicas de protección para evitar el contagio y resaltaron la importancia de desmitificar las vacunas, pues la del sarampión es gratuita y no tiene efectos secundarios graves. Recordemos que, después del COVID-19, circularon rumores en redes sociales sobre supuestos chips que venían con la vacuna, lo que generó temor entre las personas y, quizás, una renuencia a vacunarse.



“El virus del sarampión es altamente contagioso; por eso son importantes las medidas de protección, como el uso del tapabocas si tengo síntomas respiratorios. Las vacunas son seguras y efectivas. Como médica y directora del INS, el mensaje es contundente: a vacunarnos. Las vacunas salvan vidas. Lo hicieron así con la inmunidad de rebaño del COVID: podemos entender que la comunidad tiene temores con la vacunación, pero, por favor, infórmense. El mejor acto de amor es vacunarse y protegerse contra los microorganismos”, explicó la directora.

Actualmente, Colombia mantiene su estatus de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita desde hace más de seis años. Sin embargo, el riesgo existe debido a brotes en otros países de la región y al constante flujo de viajeros.

La vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— está incluida en el Plan Ampliado de Inmunizaciones desde 1994. El esquema contempla dos dosis obligatorias: una al año de edad y otra a los 18 meses. Para viajeros mayores de 11 años que se dirijan a países con brotes activos, se recomienda una dosis de refuerzo entre 15 días y un mes antes del viaje.

Publicidad

Las autoridades recordaron que las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos en todo el país, incluidos aeropuertos, terminales de transporte e IPS, y que pueden consultarse los antecedentes de vacunación en la plataforma PaiWeb.



Síntomas y prevención

Los síntomas iniciales del sarampión incluyen fiebre, congestión nasal, malestar general y tos, seguidos por una erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Ante la aparición de estos signos, especialmente después de un viaje internacional, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud.