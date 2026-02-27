En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin y Ryan Castro se juntan para lanzar el sencillo que lidera estrenos de la semana

J Balvin y Ryan Castro se juntan para lanzar el sencillo que lidera estrenos de la semana

Con el protagonismo de Río, el hijo de J Balvin, esta canción apunta a ser un éxito internacional para ser una de las favoritas para bailar.

