J Balvin y Ryan Castro se juntan para lanzar el sencillo que lidera estrenos de la semana

“No se pueden decir groserías”, la frase que conquistó esta semana los estrenos musicales gracias al pequeño Río, el hijo de J Balvin. Con un ritmo de toques de dancehall y urbano, la canción busca convertirse en una de las más pedidas en las discotecas.

La expectativa por “Tonto” comenzó en redes sociales con el audio del intro, en especial porque en los últimos meses los seguidores de los artistas han adquirido un cariño especial por el pequeño y por las historias que, junto a Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, van conociendo.

“El AchanTAdo” de Juliana, una profunda carta de amor

‘La Colombiana’ no deja de sorprender y conectar con sus fanáticos de la mejor forma, pero ahora tras ‘La Pista’ parece que se avecina una mirada de su música con este sencillo que parece el delante de una nueva etapa de su vida.

La canción llega como una triste declaración de amor, en donde una relación se deja de peor forma, en especial cuando no hubo el respeto y el cariño que se pedía durante mucho tiempo.



Lista de estrenos de la semana

Pero para terminar febrero esta no fue la única música que se sumó, sino que más sencillos, EP y álbumes hicieron parte de este cierre musical. Estos fueron todos:



“Solo lo haces tú” de Nanpa Básico: esta nueva propuesta musical del artista trae una base marcada de rap y hip hop en donde se mantiene una reflexión de la intimidad y cómo los vínculos se convierten en refugios.

“Tu cárcel” de Morat: esta versión del clásico de Enanitos Verdes le pone un aire moderno a la canción, como un homenaje a una canción que viajó por generaciones como un himno del rock en español.

“Your favorite toy” de Foo Fighters: “Lo encontramos por casualidad después de experimentar con diferentes sonidos y dinámicas durante más de un año, y el día que tomó forma supe que teníamos que seguir su ejemplo. Fue la mecha que desencadenó el polvorín de canciones que grabamos para este disco. Se siente nuevo”, expresaron desde la banda.

“Te elijo” de Piso 21 y Yami Safdie: la agrupación colombiana y la artista argentina se unen en este sencillo con una melodía envolvente y con una conexión profunda en donde se habla de ese amor que trasciende la etapa inicial del enamoramiento y se convierte en una elección diaria. No se trata solo de sentir, sino de decidir quedarse, apostar y construir. A través de una letra cercana y una interpretación cargada de sentimiento, el sencillo se perfila como un nuevo himno romántico para dedicar.

“Ojos café” de Farruko y Renato: con el sabor panameño llega esta canción en donde se mezclan los sabores playeros con el urbano clásico. La canción es más lenta, con el ritmo del reggae y un aire inconfundiblemente playero.

“El Rencoroso” de Luis Ángel ‘El Flaco’: una canción hecha para los enamorados en donde lo importante siempre será tratar bien a las mujeres. Brindando y diciendo salud alegremente, mientras dedica “EL RENCOROSO” a “las bandidas, las celosas, las dolidas, las tatuadas” y todo tipo de mujeres.

“Nace una estrella” de Kei Linch: la artista marca un antes y un después en su carrera, apostándole a la honestidad emocional, la introspección y la reconciliación con su niña interior. Más que una producción musical, este trabajo representa un proceso de aceptación y sanación. Así lo confirma la propia artista al describirlo como su proyecto “más puro y personal” hasta la fecha.

“Pasión y sexo” de Kris R y ROA: la nueva del trap latino se une, uno de Colombia y el otro de PR, para llegar con esta canción con todo el estilo profundo del talento de estos dos artistas. Una canción que, como su nombre lo dice, habla de todo lo que pasa cuando hay conexión.

“Indeleble” de Alkilados y Sebastián Yepes: marca el regreso del reggae como centro de su propuesta sonora, reafirmando una identidad que ha sido transversal en su trayectoria y que los conecta directamente con su raíz musical.

“No voy a cambiar” de Paola Jara: una nueva propuesta sonora de la artista con un ritmo movido y divertido, además que posiciona mejor su gran momento como referente de la industria de la regional colombiana tras su reciente nominación al Grammy.

“No cuenta” de Shaira: da un paso firme hacía una narrativa más íntima y madura, interpretando en esta ocasión la historia de una mujer que enfrenta sus propias contradicciones y reconoce que el amor no siempre llega con la persona correcta.

“Dios no se equivoca” de Jarka: una propuesta que fusiona el reggaetón con una narrativa emocional sobre amores que, aunque no logran concretarse, dejan la certeza de haber sido reales y profundos, manteniendo la esperanza de un reencuentro en otra vida.

“Sale el sol (en vivo)” de Aviónica: “Siempre que estábamos pasando por un mal momento, mi papá nos decía que pase lo que pase mañana ‘saldrá el sol y será otro día’. Cuando perdí a mis papás en 2020, me repetía esa frase todo el tiempo. Por eso escribí esta canción: para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre vendrán tiempos mejores”, expresaron.

“Desde Ayer” de Gus Ormo: una balada pop contemporánea construida desde el piano y la emoción pura que retrata ese instante inesperado e inevitable en que alguien entra en tu vida y, al día siguiente, ya habita tus pensamientos y tu corazón, con una letra breve pero profundamente honesta que habla del comienzo.

“Llévame” de Paula Arenas: “Esta canción nace desde un lugar muy distinto al que había habitado antes. Es un amor que no duele para existir, que no necesita drama para sentirse profundo. Es un amor que se elige todos los días”, dijo la artista.

“Reyna” de Luccas Rivera: un sencillo que lo llevó a presentarse ante más de 20 000 personas en ferias y festivales en Casanare, el cantante y compositor colombiano Luccas Rivera presenta “Reyna”, un tema que confirma su identidad artística y fortalece su proceso de consolidación nacional, avanzando desde la exploración del deseo y la idealización.

“Yoshioka vol 1” de Fabián Yoshioka: un álbum que expande los límites de la música urbana, y que marca un punto clave en su consolidación artística. Más que una colección de canciones, el proyecto funciona como una obra estructurada donde cada tema cumple un rol específico explorando dimensiones psicológicas y espirituales desde una mirada contemporánea, trascendiendo formatos tradicionales.

“No te da la talla” de Juan Vélez: un sencillo dedicado a esos amores de tres en los que el protagonista sabe que es mejor opción, pero sigue siendo el tercero en discordia; compuesta por el propio artista junto a Simón Vauri y Gabo de Pasabordo, y producida por Georgy Parra en los estudios.