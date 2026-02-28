Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance que más interés genera entre los apostadores en Colombia. Su frecuencia diaria, junto con un atractivo plan de premios, lo ha convertido en una de las alternativas preferidas por quienes buscan acertar el número ganador y obtener importantes recompensas.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 28 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Dorado Mañana
|27 febrero 2026
|3514 - 1
|Dorado Mañana
|26 febrero 2026
|4637 - 1
|Dorado Mañana
|25 febrero 2026
|7277 - 3
El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y hace más atractivo el juego para los participantes.
Este completo esquema de pagos es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los chances más consultados en el país.
El Dorado Mañana se juega en un horario establecido que permite a los apostadores consultar los resultados el mismo día:
Este cronograma facilita que los jugadores planifiquen sus apuestas y verifiquen oportunamente si resultaron ganadores.
Quienes obtengan un premio deben acudir a un punto autorizado para realizar el proceso de cobro. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo estos requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago seguro y transparente.
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más relevantes del mercado de juegos de azar en Colombia. Su transparencia, frecuencia diaria y variedad de premios lo convierten en una opción destacada para quienes siguen de cerca los resultados con la ilusión de acertar el número ganador.