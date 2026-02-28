Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance que más interés genera entre los apostadores en Colombia. Su frecuencia diaria, junto con un atractivo plan de premios, lo ha convertido en una de las alternativas preferidas por quienes buscan acertar el número ganador y obtener importantes recompensas.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 28 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 27 febrero 2026 3514 - 1 Dorado Mañana 26 febrero 2026 4637 - 1 Dorado Mañana 25 febrero 2026 7277 - 3 Dorado Mañana 23 febrero 2026 2374 - 0 Dorado Mañana 22 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 21 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 20 febrero 2026 9662 - 3 Dorado Mañana 19 febrero 2026 1937 - 5 Dorado Mañana 18 febrero 2026 2051 - 2 Dorado Mañana 17 febrero 2026 2628 - 5

Cuánto paga el Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y hace más atractivo el juego para los participantes.

Este completo esquema de pagos es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los chances más consultados en el país.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana se juega en un horario establecido que permite a los apostadores consultar los resultados el mismo día:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

resultados después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Este cronograma facilita que los jugadores planifiquen sus apuestas y verifiquen oportunamente si resultaron ganadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Quienes obtengan un premio deben acudir a un punto autorizado para realizar el proceso de cobro. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo estos requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago seguro y transparente.

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más relevantes del mercado de juegos de azar en Colombia. Su transparencia, frecuencia diaria y variedad de premios lo convierten en una opción destacada para quienes siguen de cerca los resultados con la ilusión de acertar el número ganador.