¿Qué pasó en EE. UU.? Trump no dará más declaraciones sobre ataque a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene previsto dar este sábado nuevas declaraciones sobre el ataque a gran escala contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel con el objetivo de derrocar al régimen iraní.

Trump dio de madrugada un mensaje a la nación de ocho minutos desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del Gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.

También tuvo una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Post en la que afirmó que la "libertad" de los iraníes es el último objetivo de la operación militar, bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica'.

Aunque algunos medios publicaron que el presidente podría dar otro nuevo mensaje durante la mañana del sábado, fuentes de la Casa Blanca indicaron que de momento no tiene previsto volver a comparecer.



La agenda oficial de Trump de este sábado solo contempla una cena en Palm Beach con una organización de recaudación de fondos para su movimiento político. El mandatario tiene previsto regresar a Washington el domingo.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.