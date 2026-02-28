Violento robo en planta de concreto de San Gil: 15 ladrones sometieron a empleados

En la planta de Concretos El Nogal, ubicada en la vía San Gil – Charalá (km 5), cerca de 15 hombres armados y encapuchados irrumpieron en las instalaciones, sometieron al vigilante y a varios empleados, hurtaron vehículos y equipos de la empresa.

Los delincuentes amordazaron al personal y permanecieron dentro de la planta hasta las 4:00 de la mañana, tiempo durante el cual robaron dos camiones mixer, una turbo con bomba de cemento, una motocicleta, celulares y el DVR de las cámaras de seguridad.

A través de un comunicado a la opinión pública, la compañía confirmó el hurto de los vehículos y el equipo y confirmó el estado del personal que sufrió el violento asalto

“Gracias a la rápida y efectiva reacción de la Policía Nacional, los vehículos fueron recuperados exitosamente; destacamos y agradecemos la ardua labor de nuestras autoridades; todo nuestro personal se encuentra bien, lo cual es nuestra mayor tranquilidad”, señaló la gerencia.



La empresa también hizo un llamado para reforzar la seguridad en el municipio y evitar que este tipo de hechos se repitan.

“Es fundamental que se fortalezcan de manera inmediata las estrategias de seguridad, control y prevención del delito. San Gil no puede normalizar estos hechos”, indicó.

Además, advirtió que podrían presentarse retrasos en algunos servicios mientras se normalizan las operaciones.

Publicidad

Tras la huida de los delincuentes, la rápida reacción de la Policía permitió activar un plan candado nacional, que dejó como resultado dos personas capturadas y la recuperación de los vehículos en jurisdicción de Ubaté y Piedecuesta.

La Policía y el CTI continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables del robo, mientras empresarios del sector expresaron preocupación por el aumento de la inseguridad en la región.